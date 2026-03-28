我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨新竹縣長初選今（28）日舉行黨員投票，下午時也將開票公布勝出人選。徐欣瑩今早前往投票並接受媒體聯訪，被問到是否會脫黨參選？徐欣瑩尬笑直言，「你不能觸我霉頭，也不能順著我的對手思維」，直言黨內初選要公平，黨外競爭才會贏。徐欣瑩今早投票後接受媒體聯訪，他說有必勝的決心，至於電話民調，還是要以3家民調結果為準，但他很有信心，相信選民跟黨員同志會做出最智慧的決定。針對陳見賢陣營指控初選民調違法違規一事，徐欣瑩說，中選會有回應，他並沒有如對手說的觸法問題，記者詢問他回應，也不構成違規的情況。至於外界好奇國民黨竹縣整合狀況，徐欣瑩說，他很努力，也對選民提出各方面的呼籲跟爭取選票，全國、全新竹縣民都在期待，選務一定要公平公正，不要有舞弊情況。黨內初選一定要公平，黨外競爭才會贏，大家也希望國民黨是團結一致