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▲李昌鈺（圖）堅守不從政諾言，卻曾為了輔選師弟侯友宜，破天荒「鑑定萬里蟹」，展現其重情重義的親民一面。（圖／翻攝自侯友宜臉書）

為侯友宜遷籍、賣螃蟹 ： 2018 年，李昌鈺為了力挺警大師弟侯友宜，不僅首度為政治人物站台，更直接將戶籍遷入新北市。他甚至拍攝示範「鑑定螃蟹」的影片，妙語如珠地稱「鑑定公母就像鑑定好人壞人」，只要能幫漁民促銷的首長就是好首長，展現極強的親民影響力。



： 2018 年，李昌鈺為了力挺警大師弟侯友宜，不僅首度為政治人物站台，更直接將戶籍遷入新北市。他甚至拍攝示範「鑑定螃蟹」的影片，妙語如珠地稱「鑑定公母就像鑑定好人壞人」，只要能幫漁民促銷的首長就是好首長，展現極強的親民影響力。 為謝立功挑戰「不可能」 ： 謝立功在 2018 年參選基隆市長時，李昌鈺親自助陣並致贈著作《化不可能為可能》。他看重謝立功同樣出身貧苦、奮鬥向上的背景，期許謝立功能像他一樣，將基隆帶向世界軌道。



： 謝立功在 2018 年參選基隆市長時，李昌鈺親自助陣並致贈著作《化不可能為可能》。他看重謝立功同樣出身貧苦、奮鬥向上的背景，期許謝立功能像他一樣，將基隆帶向世界軌道。 贈林國春「放大鏡」期許： 2015 年，李昌鈺在演講中公開推薦學生林國春。他特別贈送一具特製放大鏡，期許林國春能「明察秋毫」，看見社會角落的弱勢需求。李昌鈺當時表示，林國春致力於毒品修法與治安，是他遍布全球學生中少數敢參選的，因此特別肯定其勇氣。

鑑定泰斗、神探李昌鈺過世，享壽80歲。他一生立足於鑑識科學，從不跨足政治，背後竟是因為亡妻宋妙娟的一句威脅：「你去選，我就跟你離婚。」然而，李昌鈺和台灣警界淵源極深，不僅為侯友宜遷戶籍、賣螃蟹，還為謝立功與林國春挺身而出。這份「只看證據、也看情義」的數據，見證了權威背後的溫暖水位。李昌鈺博士曾在三立《94要客訴》節目受訪時哽咽回憶，母親與妻子宋妙娟是影響他最深的人。早年在美國，民主黨曾邀他競選州長，共和黨也希望他角逐參議員，他卻始終搖頭。他透露，當時妻子宋妙娟態度強硬，放話若他踏入政壇就要離婚，讓他決定終身與顯微鏡為伍。雖然堅持不從政，但李昌鈺對於他認同的「自己人」卻傾力相助。他曾表示，台灣需要轉型，必須選擇專業、優秀的人選，這份標準也反映在他少數幾次的公開站台紀錄中：對於李昌鈺而言，站台並非為了政治利益，而是為了社會安定。他始終認為「治安好了，經濟就會好」，這是一項不可撼動的社會需求。他支持專業的行政首長與立委，是因為他相信若社會不平安、不以證據說話，國家前途將十分可悲。李昌鈺博士雖已雲遊去，但他留下的不僅是科學辦案的冷數據，還有這段「為情義打破慣例」的溫暖往事。目前家屬與基金會正著手整理其龐大的遺產與回憶錄，這份跨越政治、深植情義的人格特質，無疑是他留給世人最深刻的傳奇。