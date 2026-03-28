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▲黃雨勳（右）為台灣知名音樂人，過去與周杰倫（左）合作多次。（圖／雨勳 YANiS IG@yanismusic216）

流行樂之王周杰倫（周董）最新專輯《太陽之子》全球上線後引發烈討論，認為周董巔峰依舊、江郎才盡的各有論點，其中參與該張專輯多首新歌編曲的本土音樂人黃雨勳，被部分網友質疑創作能力不及周董另一位御用編曲人林邁可，對此，黃雨勳直球反擊：「音樂跟其他藝術一樣，喜歡就多停留幾秒，不喜歡就換別首！」黃雨勳透過抖音發文回應，認為不少人總拿「喜好」去判斷作品的好壞，還會貼上「希望你更好」的標籤進行情緒勒索，他直言：「音樂跟其他藝術一樣，喜歡就多停留幾秒，不喜歡就去看下一幅（換別首），你不喜歡，就說這個作品這不行那不行，你可以不喜歡，但麻煩別拿你那套標準定義別人辛苦做出來的作品。」對於網友喜歡用比較來評斷一件作品的好壞，黃雨勳相當不以為然，「本該是安安靜靜自己欣賞作品，非要在那邊比較，如果這樣會讓你們的流量變好，那當我沒說，畢竟大家都是為了生活，只是方式不同而已！」黃雨勳也封鎖某些酸民帳號，「那些跟風的，沒有一點自我判斷力的也別來蹭熱度，已經被拉黑一次就不用再開小號過來再被拉黑一次，你不覺得丟臉，我都替你丟臉，都已經被拒絕了，還一直貼過來，是有多渴望被關注？」最後，黃雨勳強調，既然彼此理念不同就無需強求，「你不喜歡他，那他就把你封鎖，不用看到彼此，這不是一舉兩得嗎？」一番強硬發言獲得不少網友支持。黃雨勳為知名台灣音樂製作人、編曲人、演唱會監製，曾經憑〈稻香〉獲得金曲獎「年度最佳歌曲」，以〈刻在我心底的名字〉拿下金馬獎「最佳原創電影歌曲」等獎項，同時也是周杰倫音樂團隊的老班底，此次在《太陽之子》專輯中依舊擔綱多首歌曲的編曲工作，如〈太陽之子〉、〈西西里〉、〈湘女多情〉、〈女兒殿下〉、〈聖誕星〉。