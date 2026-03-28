台灣增購的海馬士多管火箭系統首期款項將在月底到期，立法院在審查國防特別預算條例過程中，國防部戰規司司長黃文啓疑因面對在野黨立委質疑，無奈哽咽留下淚。對此，副總統蕭美琴今（26）日呼籲，希望特別條例能獲得立院支持、盡速通過。

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蕭美琴上午出席「2026台灣民防年會開幕典禮」，對於媒體關切將軍為軍購案落淚一事時表示，希望獲得立法院全數支持，以及盡速通過。

蕭美琴說，國際情勢有許多的動盪，全世界各國都在想盡辦法要強化其國防實力，因此，台灣面對當前所遭遇的各式挑戰，應要有積極的作為，再次呼籲立法院，能全數支持國防特別預算。

另外，針對行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣因病辭世，卻傳出生前遭到職場霸凌，蕭美琴說，顏慧欣是人才，她們都感到非常地惋惜與難過，針對後續的一些釐清，行政院院長卓榮泰也已經指示來做後續的了解。

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