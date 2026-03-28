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國民黨新竹縣長初選今(28)日舉行黨員投票，預計下午結果就會出來。不過參選人、藍委徐欣瑩今踢爆，今早各投開票所有些狀況，像是投票所應有選舉人數跟票數應該符合，卻發現多出選票，他還在了解中，也呼籲黨內初選一定要公平。對手、新竹縣副縣長陳見賢則回應，有問題可以提出來，他沒什麼意見。徐欣瑩今早投完票受訪時指出，今天早上各投開票所，似乎有些狀況，像是有投票所應有的選舉人數跟票數應該符合，卻發現多出選票，這些情況不樂見，他們還在了解中。徐欣瑩說，選務一定要公平公正，不要有舞弊情況，全國、全新竹縣民都在期待，黨內初選一定要公平，黨外競爭才會贏，大家也希望國民黨是團結一致。陳見賢受訪時則回應，選務是中央黨部跟新竹縣黨部辦的，有問題可以提出來，他沒什麼意見，大家認為有什麼問題嗎？至於針對徐欣瑩公布初選民調，陳見賢說一切依法依規，國民黨初選要依據選罷法就要做全套，這樣大家有所遵循，台灣是法治社會，讓所有的人有所本、依循，這樣大家才沒話講