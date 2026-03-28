每年愚人節餐飲業總推出各式搞怪商品，米其林必比登推薦名店「雙月食品社」也宣布，4月1日將推出「香菜加爆蛤蜊雞湯」，整碗湯上頭香菜爆滿，雙月食品社強調：「我們不是在做怪湯，是把有個性的味道做到極致。」另外，南臺灣的老店「老江紅茶牛奶」，也推出加有蝦味先的「蝦蓋」紅茶，同樣4月1日推出賣到4月8日。
雙月食品社表示，研發「香菜加爆蛤蜊雞湯」期間辦公室差點分裂「香菜黨」與「反香菜盟」戰成一團，甚至有廚師認為這是在挑戰人類極限！消息一出，網友們質疑根本是整人企劃因此狂問：「是真的4月1日點得到嗎？」雙月食品社則回覆當天是真的有販售，除了機場店之外全台雙月門市都有，甚至連外送也可以點得到，但是當日限量推出。
老江紅茶聯名蝦味先 推有蝦味的紅茶、奶茶
另外，高雄在地飄香超過70年的老字號「老江紅茶牛奶」，也公布推出與零食蝦味先聯名的「超蝦套餐」，除了有超蝦蛋沙拉吐司之外，最衝突感的是「蝦蓋好喝紅茶/奶茶」，從照片可看出是在飲料上頭將加上壓碎的蝦味先，甜中帶鹹的滋味令人好奇。販售期為4月1日～4月8日。
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另外，高雄在地飄香超過70年的老字號「老江紅茶牛奶」，也公布推出與零食蝦味先聯名的「超蝦套餐」，除了有超蝦蛋沙拉吐司之外，最衝突感的是「蝦蓋好喝紅茶/奶茶」，從照片可看出是在飲料上頭將加上壓碎的蝦味先，甜中帶鹹的滋味令人好奇。販售期為4月1日～4月8日。