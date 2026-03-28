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▲網路流傳台中市「上凱道討公道」的動員資訊，遭酸把小草當提款機。（圖／翻攝網路，2026.03.28）

台灣民眾黨創黨主席柯文哲涉入京華城案與政治獻金案，一審遭判17年、褫奪公權6年，主席黃國昌呼籲小草29日「上凱道，討公道」。但台中地區傳出，民眾不滿從台南出發要自費500元車資，從台中也一樣是500元，還要加價購200元「阿館便當」，根本是把小草當提款機。小草女神「咪咪」劉芩妤解釋，「全台500元車資」是公民自主的展現；由於遊行後回台中需要近3小時車程，才提供自由選擇的便當訂購服務，並非強制。網友流傳台中動員資料，明天上午在秀泰影城、立人國小等多處集結點各自上遊覽車，10點45分停頭份麥當勞、12點在林口吃阿館便當，活動暫定下午2點開始、5點半離開台北。參與者除了500元車資，還要繳200元的便當錢，由於林口阿館便當係館長陳之漢所開，網友開酸「小草再被收割一次」。代表民眾黨參選台中市西屯區市議員的「小草女神」咪咪劉岑妤今（28）日表示，上凱道的報名非常踴躍，可以用爆表來形容！且超過1/3 報名者是過去從未參與路戰活動的新面孔，明天眾人將帶著強大民意，紮紮實實在凱道發聲。對於路程無論遠近都收500元車資，劉岑妤表示民眾黨一向堅持自主動員、費用分攤，每一分錢都是支持者對公義的投資，「全台500元車資」是公民自主的最高體現。支持者是為理想而走，不是為利益而來，當人民願意自掏腰包上街頭，這股純粹的力量才是政府最該畏懼的。至於「加價購200元便當」，完全基於長途奔波的貼心考量。由於遊行結束後回到台中需要近3小時車程，活動不發免費餐盒，為了讓支持者享用溫熱、紮實的晚餐，才協調提供自由選擇的訂購服務，民眾也可以自行準備餐點，大家吃得心安理得，「這就是我們的格調」。