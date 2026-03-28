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▲李昌鈺（上）也曾上《康熙來了》與小S（下圖左）、蔡康永（下圖右）同框。（圖／康熙好經典YouTube）

紀錄片《蛛絲馬跡》還原真實案件 揭開鑑識細節

81歲參與《鑑識英雄II》 本色登場零失誤

登陸《法醫季》分享經驗 晚年仍活躍

李昌鈺小檔案

▲李昌鈺小檔案。（圖／NOWNEWS社群中心製作）

被譽為「華人神探」的國際鑑識權威李昌鈺，昨（27）日於美國內華達州辭世，享壽87歲，他一生橫跨鑑識、教育與國際案件調查，晚年更將專業延伸至影視領域，透過節目與戲劇讓大眾認識鑑識科學。隨著辭世消息曝光，李昌鈺過去參與的影視作品也再度被翻出，不僅曾出演《鑑識英雄II》同框蔡淑臻，還滿頭白髮現身中國綜藝節目，這些作品也成為外界回顧他傳奇人生的依據。李昌鈺在美國最具代表性的影視作品，為以他為核心打造的紀錄片影集《蛛絲馬跡》，節目透過重建案發現場與實驗室分析，帶領觀眾理解如何從微小線索中拼湊真相。影集於2024、2025年推出兩季，詳細呈現他參與的真實案件，也讓鑑識科學從專業領域走向大眾視野。李昌鈺與台灣淵源深厚，2019年更罕見接下台劇《鑑識英雄II正義之戰》的演出邀約，在劇中以「國際鑑識專家」身分本色演出，與蔡淑臻、周孝安同台飆戲，當時劇組透露，他在拍攝專業橋段時展現高度精準度，所有鑑識操作幾乎一次到位，嚴謹態度讓現場人員印象深刻。除了戲劇與紀錄片外，李昌鈺也曾於2022年參與大陸職場實境節目《初入職場的我們·法醫季》，擔任特約見證官。他在節目中分享自身破案經歷，並與年輕法醫交流，即使滿頭白髮，仍保持清晰思路與充沛精神，展現長年累積的專業底蘊。李昌鈺不僅改變了現代鑑識科學，也透過影視作品讓專業被更多人理解，他從法庭走向鏡頭前，讓觀眾看見科學如何解開謎團，隨著他的離世，這些作品也成為記錄其精神的重要載體，見證一位國際級鑑識專家的非凡人生。享壽： 87歲 (1938/11/22 - 2026/03/27)地位： 國際刑偵鑑識權威、美國紐黑文大學終身教授出身： 江蘇如皋出生，隨母遷台。父親於1949年「太平輪事件」中遇難。婚姻狀況：元配宋妙娟 (2017年病逝，攜手55年)。2018年以80歲高齡迎娶企業家蔣霞萍，引發社會熱議。學歷：中央警官學校法學士 (史上最年輕警長)、紐約大學 (NYU) 生物化學博士。成就： 創立紐黑文大學法醫科學系、曾任康州警政廳廳長。經典案件：319槍擊案： 關鍵彈頭鑑識，衝擊台灣政局。辛普森案： 靠「血跡實驗」挑戰程序正義，助其獲判無罪。碎木機謀殺案： 無屍體定罪先例，奠定鑑識權威。911事件： 協助鑑定恐攻罹難者遺體。