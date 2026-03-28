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▲劇組人員透露，李昌鈺（上圖）在拍攝時展現自身專業，細節都做得非常嚴謹，幾乎零NG。（圖／中視CTV官方頻道YouTube）

▲李昌鈺小檔案。（圖／NOWNEWS社群中心製作）

國際知名鑑識傳奇李昌鈺博士在美國時間昨（27）日於內華達州家中安詳辭世，享壽87歲，他7年前返台拍攝電視劇《鑑識英雄II》，與金鐘視后蔡淑臻有不少對手戲，《NOWNEWS今日新聞》今天詢問蔡淑臻，她稍早感傷回應，透露李昌鈺本人非常親切，總是笑咪咪的，「他是我們華人的驕傲。」得知李昌鈺離世，蔡淑臻回憶和博士的幾次互動，「因為拍了《鑑識英雄》，所以有幸和博士見過幾次面，他非常親切隨和，總是笑咪咪的」，蔡淑臻也因為李昌鈺的關係喜歡上犯罪紀錄片，「訪談中偶爾會見到博士的身影，感到非常驕傲，他是我們華人的驕傲。」2019年，李昌鈺以81歲高齡回台客串劇集《鑑識英雄II 正義之戰》，劇中飾演國際神探，與主要演員蔡淑臻、周孝安等人同台對戲，李昌鈺當時受訪表示，自己每天工作超過14個小時，雖然不是第一次演出電視節目，卻也是一項跨越自己的挑戰。李昌鈺強調，真正在鑑識時無法NG，因為辦案不是在演戲，一舉一動都是牽一髮動全身，所以他在拍戲時都當作真實事件在表現，劇組人員透露，博士在拍攝時展現自身專業，細節都做得非常嚴謹，幾乎零NG，讓所有人都印象深刻。李昌鈺被譽為「鑑識界的一代宗師」、「華人神探」，尤其對全球鑑識體系影響深遠，他生前參與過46個國家、美國50州、超過8000件刑事案件，出庭作證1000多次，曾經調查多件轟動世界的知名案件，包括美國的OJ·辛普森案、甘迺迪總統遇刺重啟調查、911恐怖攻擊事件、克林頓性醜聞案、台灣的劉邦友血案、彭婉如命案、白曉燕命案及319槍擊案等。此外，李昌鈺也分享過自己一貫的辦案原則，強調讓「物證說話」、「現場就是最好的老師」，更說「我一生只做一件事，就是使不可能變為可能」，也引用福爾摩斯所說：「如果你能排除所有不可能的因素，剩下的，無論多麼不可思議，那也是真相。」李昌鈺小檔案享壽： 87歲 (1938/11/22 - 2026/03/27)地位： 國際刑偵鑑識權威、美國紐黑文大學終身教授出身： 江蘇如皋出生，隨母遷台。父親於1949年「太平輪事件」中遇難。婚姻狀況：元配宋妙娟 (2017年病逝，攜手55年)。2018年以80歲高齡迎娶企業家蔣霞萍，引發社會熱議。學歷：中央警官學校法學士 (史上最年輕警長)、紐約大學 (NYU) 生物化學博士。成就： 創立紐黑文大學法醫科學系、曾任康州警政廳廳長。經典案件：319槍擊案： 關鍵彈頭鑑識，衝擊台灣政局。辛普森案： 靠「血跡實驗」挑戰程序正義，助其獲判無罪。碎木機謀殺案： 無屍體定罪先例，奠定鑑識權威。911事件： 協助鑑定恐攻罹難者遺體。