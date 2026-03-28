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一名60歲的洪姓計程車駕駛，先前於台北車站排班區等候乘客時，遭到一名74歲的渠姓老翁頻頻騷擾，且長達一年多的時間，其行徑包括拉車門、敲車頂等。昨（27日）渠翁再度騷擾洪男，讓洪男忍無可忍在社群網站上貼出遭到騷擾的影片，並至警局對渠翁提告。渠翁至警局製作筆錄後，另對洪男提出妨害名譽告訴。洪姓男子昨（27日）在社群網站Threads上發文指控，表示自己終於提告了，「隱忍他很久了，一直來騷擾，大概一年多有了。」洪男提到，昨（27日）一早老翁再度騷擾，讓他忍無可忍決定至警局報案，「我報警處理後，他反告我妨害名譽，所以我決定不再隱忍，把他2月22日大年初六來敲車頂、拉車門、惡狠狠的要打我的錄影交給警察。」從畫面中可見，這名穿著西裝的老翁身上明顯髒污，在車窗外先用寶特瓶不斷敲頭後，隨即強拉車門。轄區中正一分局上月22日16時許接獲報案，稱於台北車站計程車排班區遭到一名老翁強拉車門騷擾，警方獲報後到場處理，發現現場為一名74歲的渠姓老翁及60歲洪姓計程車駕駛，雙方已無衝突，後續洪男至警局提出恐嚇告訴，警方循線掌握犯嫌身分，於昨（27日）通知渠翁製作筆錄，而渠翁也憤而對洪男提出妨害名譽告訴，全案依刑法恐嚇罪及妨害名譽移送偵辦。