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美國與伊朗的戰爭打滿一個月，衝擊全球經濟！27日日圓迅速走弱，一度跌破1美元兌160日圓的關鍵價位，創下自2024年7月以來新低。日本財務大臣片山皋月也發出警告，暗示可能進場干預。根據彭博報導，日本財務大臣片山皋月表示，可能採取「大膽行動」來應對匯率波動，被視為暗示可能進行市場干預。當時日圓匯率正逼近日本當局在2024年多次進場干預的關鍵水位。她表示，「最重要的是要堅決應對，包括採取大膽措施」，週五在被問及日圓疲弱時做出上述回應。日圓走弱發生在中東緊張局勢持續升高之際。在她發表談話前，日圓兌美元匯率約在159.70附近，距離160這一水位僅一步之遙；日本當局上次正是在接近160時進場支撐日圓。在她發言後，日圓一度至159.49，隨後收斂。美元本月全面走強，彭博美元現貨指數（Bloomberg Dollar Spot Index）上漲超過2%，原因是資金湧入避險資產，以及戰爭導致能源價格飆升，使市場對美國聯準會（Fed）降息的預期減弱。片山再次指出，市場上存在由油市發展引發的投機性交易，她不僅關注匯率，也密切觀察包括大宗商品在內的更廣泛市場。知情人士告訴彭博指稱，本週稍早日本財務省已向市場參與者詢問有關可能干預原油期貨市場的情況。片山也表示，各國領袖對市場動向的憂慮正在升高，並指出七大工業國（G7）能源與財政部長會議預定於下週舉行。法國財長萊斯居爾（Roland Lescure）週四表示，屆時各國部長將與各國央行官員一同討論中東局勢。日本政府於週五與金融機構召開緊急會議，探討如何支援因中東衝突而面臨資金壓力的企業。