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▲《奔跑吧》成員們吃剩的食物，被原封不動放了一整夜，網友看不下去PO上網爆料。（圖／微博 ＠梨視頻）

中國真人秀綜藝節目《奔跑吧》第14季，最近在海口市展開錄製，吸引大批粉絲關注。然而，節目成員在本月26日前往當地一家茶樓用餐後，意外引發嚴重衛生爭議！有網友爆料，該餐廳在藝人離開後，並未及時清理餐桌，為了當成粉絲打卡景點，竟將范丞丞、白鹿等人吃剩的飯菜保留過夜，甚至佈滿小蟲，離譜行徑引發大眾質疑。昨（27）日一名網友前往該餐廳用餐時，驚見一個被紅龍圍起來的VIP桌，原先以為是預留座位，靠近一看才發現桌上擺放的竟是節目嘉賓吃剩的食物。桌上甚至還貼著李晨、范丞丞、鄭愷、陳哲遠、白鹿、孟子義等人的名牌。原PO指出，店家此舉疑似是想讓粉絲拍照打卡，但這些剩飯已放置一整夜，現場甚至出現蒼蠅與小蟲飛舞，衛生狀況令人傻眼。照片與貼文在網路曝光後，迅速引發網友熱議。不少網友痛批店家的行銷手段太荒謬，完全忽視基本的衛生管理，紛紛留言直呼「太噁心」、「追星追到連剩菜都要看嗎？」對此該餐廳於今日發布緊急聲明回應，坦承分店在錄影結束後違規保留了藝人用餐剩菜，對此深表歉意。店家在聲明中坦承思慮不周且違反衛生規範。目前餐廳已在第一時間針對該區域進行全面清理與消殺作業，並對涉事人員進行嚴肅的內部批評與教育訓練，承諾未來將嚴格落實衛生管理，避免類似的隱憂再次發生，試圖平息外界的怒火。《奔跑吧》作為中國最具代表性的綜藝節目之一，自2014年開播至今已邁入第14季（含前身《奔跑吧兄弟》），節目內容以趣味競賽與大牌嘉賓互動聞名，儘管多年來成員來來去去，依然保持一定的話題與討論度。