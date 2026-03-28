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民眾黨前主席柯文哲涉京華城、侵占政治獻金、挪用眾望基金會款3案，一審遭重判17年。讓柯文哲痛斥「賴清德我不會屈服的」，民眾黨29日也號召小草上凱道「討公道」。對此，當初向北檢告發柯文哲涉貪的北市議員鍾小平痛斥，他看到真的要瘋了，柯文哲完全沒有愧色，也完全沒有羞恥心。鍾小平昨在政論節目《新聞面對面》，看到柯文哲記者會的說詞，他回擊司法當然不是政治的工具，容積不是官商勾結的禁臠，如果不談法律只談道德，「半夜蔣渭水都哭泣」，蔣渭水的精神是民族英雄、清廉、行醫、抗日，柯文哲的神是蔣渭水，但蔣渭水可以讓柯當市長，把前市長郝龍斌守的跟守貞操帶一樣的，392%都不放，後來違法亂紀560%，在容積率問題上違法亂紀？「可以這樣子幹嗎？」，鍾小平說開始懷念起前市長郝龍斌，郝至少在這方面很清廉、守得很好，「你560%（容積率）拿到都不對了，還拿到840%！」。重點是，柯文哲沒有一絲的愧疚，這樣子的民脂民膏，以及台北市的財富、容積、公共財，柯就送給了國民黨內形象最壞的前中常委沈慶京，土地財團已經危害幾十年了，結果還勾結，不談法律光談道德、市府規矩及《都市計畫法》25條，「你哪一項合法？」。鍾小平痛批，柯文哲完全沒有愧色，也完全沒有羞恥心，「我真的瘋了，這兩年我們過得很苦，我鍾小平做的哪裡不對？我就算抓藍的貪污，我都是對的，即使我是藍的」，今天來綠白貪污這樣揭發，站他的立場想，可能被人身攻擊、流失選票，他會揭露這些事情，不是什麼偉大的情操，就只是身為市議員的本分，「你市長做了什麼事？你容積可以這樣給財團？」