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▲「Earth Hour 地球一小時」活動，已成為全球自發性公益減碳行動。（圖／記者林調遜攝）

▲屈臣氏響應「Earth Hour 關燈一小時」的活動。（圖／記者林調遜攝）

▲全家、7-11響應「Earth Hour 關燈一小時」活動，全台超過萬間門市將「集體關燈」。（圖／7-11提供）

今（28）日晚間為「Earth Hour世界關燈日」，台灣多家業者響應全球最大規模環保節能行動，將在晚間8點30分至9點30分關閉門市招牌燈，包括家樂福、7-11、全家、星巴克、麥當勞都將關閉招牌燈光，7-11更是加倍響應，自主展開「關燈1+1小時」，熄燈至晚間10點30分。由世界自然基金會（WWF）於2007年在雪梨發起，「Earth Hour 地球一小時」活動，已成為全球自發性公益減碳行動，提倡在每年三月份的最後一個星期六，於當地時間晚上八點半一起關上「不必要的電燈」一小時，藉此呼籲在全球氣候變遷下，每個人無論年齡、階級等背景，都有改變世界的能力與責任。 目前全球已有192個國家與區域、超過1萬8000 多個世界地標一起「關燈」，用實際行動支持響應。3月28日（星期六）晚間 20:30-21:30◾統一企業股份有限公司◾7-ELEVEN（關燈延長至22:30）◾全家便利商店◾OK超商◾麥當勞◾遠東SOGO◾美廉社◾心樸市集◾三友藥妝◾屈臣氏◾寵物好事◾Global Mall（全台8店關閉非必要裝飾電源20小時；3月28日20:30至3月29日16:30◾EVER RICH 昇恆昌◾統一超商好鄰居文教基金會◾COLD STONE◾Dream Plaza◾PChome◾二十一世紀生活事業股份有限公司◾大智通◾伸鴻股份有限公司◾家樂福◾康是美 統一生活事業股份有限公司◾悠旅生活事業股份有限公司◾捷盛運輸◾捷盟行銷(股)公司◾統一生機開發(股)公司◾統一多拿滋◾統一佳佳股份有限公司◾統一客樂得◾統一時代百貨(台北店)◾統一時代百貨(高雄店)◾統一速達◾統一超食代◾統一聖娜多堡Semeur◾統一資訊◾統一精工股份有限公司◾統一藥品◾統昶行銷◾統超保經◾博客來數位科技股份有限公司◾愛金卡◾聖德科斯◾夢時代◾LINE Pay 連加網路◾一卡通票證股份有限公司◾一零四資訊科技股份有限公司◾中國信託商業銀行◾中國銀行台北分行◾比比昂株式會社◾比利時商台灣焙樂道股份有限公司台灣分公司◾台北富邦銀行◾台新新光金控◾台灣三星電子股份有限公司◾台灣三菱股份有限公司◾台灣微軟股份有限公司◾台灣樂天市場股份有限公司