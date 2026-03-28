今（28）日晚間為「Earth Hour世界關燈日」，台灣多家業者響應全球最大規模環保節能行動，將在晚間8點30分至9點30分關閉門市招牌燈，包括家樂福、7-11、全家、星巴克、麥當勞都將關閉招牌燈光，7-11更是加倍響應，自主展開「關燈1+1小時」，熄燈至晚間10點30分。
「Earth Hour 地球一小時」減碳行動是什麼？
由世界自然基金會（WWF）於2007年在雪梨發起，「Earth Hour 地球一小時」活動，已成為全球自發性公益減碳行動，提倡在每年三月份的最後一個星期六，於當地時間晚上八點半一起關上「不必要的電燈」一小時，藉此呼籲在全球氣候變遷下，每個人無論年齡、階級等背景，都有改變世界的能力與責任。 目前全球已有192個國家與區域、超過1萬8000 多個世界地標一起「關燈」，用實際行動支持響應。
🟡「Earth Hour 關燈一小時」
關燈時間：3月28日（星期六）晚間 20:30-21:30
全台關燈門市：
◾統一企業股份有限公司
◾7-ELEVEN（關燈延長至22:30）
◾全家便利商店
◾OK超商
◾麥當勞
◾遠東SOGO
◾美廉社
◾心樸市集
◾三友藥妝
◾屈臣氏
◾寵物好事
◾Global Mall（全台8店關閉非必要裝飾電源20小時；3月28日20:30至3月29日16:30
◾EVER RICH 昇恆昌
◾統一超商好鄰居文教基金會
◾COLD STONE
◾Dream Plaza
◾PChome
◾二十一世紀生活事業股份有限公司
◾大智通
◾伸鴻股份有限公司
◾家樂福
◾康是美 統一生活事業股份有限公司
◾悠旅生活事業股份有限公司
◾捷盛運輸
◾捷盟行銷(股)公司
◾統一生機開發(股)公司
◾統一多拿滋
◾統一佳佳股份有限公司
◾統一客樂得
◾統一時代百貨(台北店)
◾統一時代百貨(高雄店)
◾統一速達
◾統一超食代
◾統一聖娜多堡Semeur
◾統一資訊
◾統一精工股份有限公司
◾統一藥品
◾統昶行銷
◾統超保經
◾博客來數位科技股份有限公司
◾愛金卡
◾聖德科斯
◾夢時代
◾LINE Pay 連加網路
◾一卡通票證股份有限公司
◾一零四資訊科技股份有限公司
◾中國信託商業銀行
◾中國銀行台北分行
◾比比昂株式會社
◾比利時商台灣焙樂道股份有限公司台灣分公司
◾台北富邦銀行
◾台新新光金控
◾台灣三星電子股份有限公司
◾台灣三菱股份有限公司
◾台灣微軟股份有限公司
◾台灣樂天市場股份有限公司
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由世界自然基金會（WWF）於2007年在雪梨發起，「Earth Hour 地球一小時」活動，已成為全球自發性公益減碳行動，提倡在每年三月份的最後一個星期六，於當地時間晚上八點半一起關上「不必要的電燈」一小時，藉此呼籲在全球氣候變遷下，每個人無論年齡、階級等背景，都有改變世界的能力與責任。 目前全球已有192個國家與區域、超過1萬8000 多個世界地標一起「關燈」，用實際行動支持響應。
關燈時間：3月28日（星期六）晚間 20:30-21:30
全台關燈門市：
◾統一企業股份有限公司
◾7-ELEVEN（關燈延長至22:30）
◾全家便利商店
◾OK超商
◾麥當勞
◾遠東SOGO
◾美廉社
◾心樸市集
◾三友藥妝
◾屈臣氏
◾寵物好事
◾Global Mall（全台8店關閉非必要裝飾電源20小時；3月28日20:30至3月29日16:30
◾EVER RICH 昇恆昌
◾統一超商好鄰居文教基金會
◾COLD STONE
◾Dream Plaza
◾PChome
◾二十一世紀生活事業股份有限公司
◾大智通
◾伸鴻股份有限公司
◾家樂福
◾康是美 統一生活事業股份有限公司
◾悠旅生活事業股份有限公司
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◾統一生機開發(股)公司
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◾統一時代百貨(台北店)
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