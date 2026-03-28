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政策不再停在討論，核能規劃進入制度盤點階段

電力需求暴增，AI與資料中心成關鍵推力

東南亞同步轉向，核能重新回到區域能源選項

中東局勢持續牽動油氣供應，馬來西亞也把能源安全這堂課重新拉高到國家戰略層級。副總理兼能源及水務轉型部長尤索夫（Fadillah Yusof）表示，政府將加快核能發展評估，把核能視為穩定、低碳、可支撐長期電力需求的選項之一；在國際燃料價格震盪、區域用電需求同步攀升之下，馬來西亞這一步，不只是回應眼前危機，也是在為未來能源版圖提前布局。根據尤索夫說法，負責執行前期工作的馬來西亞電力機構MyPower，正全面檢視潛在核能計畫，範圍涵蓋政策制定、法律與監管框架、項目開發評估、在地產業參與、利害關係人溝通，以及人才培育等面向。官方定調相當明確，現階段仍處於評估與準備期，但整體方向已從過去的概念討論，逐步走向制度化盤點。尤索夫指出，當地緣政治升高、戰略能源通道受干擾，全球能源市場更容易出現供應與價格劇烈波動，這也讓核能作為穩定基載電力來源的角色再次被放大。對仍高度依賴化石燃料的國家而言，降低外部衝擊，已經不只是能源議題，更關係到整體經濟韌性。馬來西亞政府早在2025年7月31日提出第13個馬來西亞計畫時，就已把核能納入2026年至2030年的政策視野，定位為具競爭力且安全的潔淨能源來源之一。IAEA相關文件也顯示，馬來西亞已展開更細部的核能可行性研究，並採用國際原子能總署的分階段方式推進，顯示官方正逐步鋪設制度與技術基礎。另一個推動核能重新被討論的現實因素，是電力需求正在被新產業快速推升。能源智庫Ember分析指出，馬來西亞目前約81%的電力仍來自化石燃料，太陽能與風能合計僅約2%；在AI與資料中心擴張帶動下，減碳壓力與穩定供電需求同時升高。資料中心用電量到2030年可能較2024年暴增至約7倍，若只依賴現有能源結構，未來供電與減排勢必更加吃緊。馬來西亞並非區域內唯一重新把核能納入能源盤算的國家。越南已重啟核能規劃，並預估首批核電廠可望在2030年至2035年間投入運轉；印尼則規劃在2040年前納入核電裝置容量，並同步評估小型模組化反應爐等不同技術路線。放眼東南亞，各國近年面對用電需求快速攀升、減碳壓力加重，以及燃料進口風險升高，正加快尋找更穩定的長期能源支撐。對馬來西亞而言，核能目前仍在評估階段，距離真正上路還有不少門檻要跨。從中東局勢升溫、霍爾木茲海峽風險，到AI發展推升用電需求，這次重新把核能拉回政策視野，看的已經不只是當下供電是否足夠，而是未來電力能否更穩、更具韌性。核能最終是否納入長期能源組合，接下來幾年的評估進度與政策選擇，將是關鍵。