全聯周末補貨又有大發現！被婆媽社群封為「神級醬油」的黑豆桑，本周末驚喜祭出買一送一優惠，且僅限快閃 2 天。消息傳開後，不少網友直衝門市囤貨，更有內行人直言：「這款平常單價高，買一送一不搬整箱真的會後悔！」
金架乓共共！簡單煎蛋淋上去就掃 2 碗飯
網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文，表示結帳時意外發現最愛的「黑豆桑紅金醬油」正在買一送一，趕緊先帶 2 瓶回家。原 PO 分享，中午簡單煎了幾顆荷包蛋，淋上這款醬油後香氣噴發，「金架乓共共（真的香噴噴）」，甚至讓她配著白飯連吃 2 碗，決定晚點要再開車去載整箱。
這款醬油主打「純天然釀造」，成分單純且不添加防腐劑。內行網友提醒，因為無添加，「開封後一定要放冷藏」，才能維持最佳風味。
也有不少人好奇紅金與黑金款的差別，內行網友也給出建議：紅金醬油耐火候，適合紅燒或滷肉，色澤誘人；黑金醬油則適合短時間的沾、炒、醃、拌，口感較清爽。不過，原 PO 也補充，其實紅金醬油當沾醬也非常出色，是不少人的心頭好。
全聯醬油買哪款？高慶泉、黑龍、屏科大也被點名
全聯醬油品牌眾多，除了黑豆桑外，網友曾推薦南投在地超過 80 年的醬油老牌「高慶泉」，大讚「甘甜無添加」，CP 值超高。此外，喜樂之泉黑豆素蠔油、黑龍醬油、屏科大非基改造薄鹽醬油也各有支持者，是許多人從小用到大的「家鄉味」。
買一送一快閃 2 天！錯過只能等下次
根據現場網友回報，這波超強折扣是「週末限定」，也就是說只有這兩天（3/28-3/29）有優惠。不少消費者擔心晚去會撲空，紛紛標記好友：「這款天天吃也行」、「這次我也要買」、「剛買完回來，真的開心」。
如果你正愁家中醬油快用完了，或是想嘗試天然釀造的滋味，不妨趁這兩天去全聯「巡田水」，說不定還能搶到最後幾瓶週末小確幸！
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網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文，表示結帳時意外發現最愛的「黑豆桑紅金醬油」正在買一送一，趕緊先帶 2 瓶回家。原 PO 分享，中午簡單煎了幾顆荷包蛋，淋上這款醬油後香氣噴發，「金架乓共共（真的香噴噴）」，甚至讓她配著白飯連吃 2 碗，決定晚點要再開車去載整箱。
也有不少人好奇紅金與黑金款的差別，內行網友也給出建議：紅金醬油耐火候，適合紅燒或滷肉，色澤誘人；黑金醬油則適合短時間的沾、炒、醃、拌，口感較清爽。不過，原 PO 也補充，其實紅金醬油當沾醬也非常出色，是不少人的心頭好。
|款式
|建議用途
|特色
|紅金醬油
|長火候料理（紅燒、滷肉）
|耐煮且色澤誘人，香氣層次感重
|黑金醬油
|短火候料理（沾、炒、醃、拌）
|口感較清爽，適合當沾醬
全聯醬油品牌眾多，除了黑豆桑外，網友曾推薦南投在地超過 80 年的醬油老牌「高慶泉」，大讚「甘甜無添加」，CP 值超高。此外，喜樂之泉黑豆素蠔油、黑龍醬油、屏科大非基改造薄鹽醬油也各有支持者，是許多人從小用到大的「家鄉味」。
根據現場網友回報，這波超強折扣是「週末限定」，也就是說只有這兩天（3/28-3/29）有優惠。不少消費者擔心晚去會撲空，紛紛標記好友：「這款天天吃也行」、「這次我也要買」、「剛買完回來，真的開心」。
如果你正愁家中醬油快用完了，或是想嘗試天然釀造的滋味，不妨趁這兩天去全聯「巡田水」，說不定還能搶到最後幾瓶週末小確幸！