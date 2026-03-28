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印尼自3月28日起分階段限制16歲以下青少年使用高風險社群平台，這項新規一上路就掀起校園與家長圈討論。有人擔心生活突然少了TikTok、YouTube會很不習慣，也有人坦言早已滑到停不下來，認為政府出手設限，至少替家長和孩子踩下一道煞車。印尼政府把YouTube、TikTok、Instagram、Facebook、X與Roblox等平台列為高風險服務，理由是未成年人長期暴露在網路霸凌、色情內容、詐騙與成癮風險之下。相關限制從28日起分階段實施，違規平台可能面臨罰款，嚴重者甚至會被暫停服務。在雅加達一所私立程式培訓學校就讀的11歲男童布拉德利坦言，自己假日常常一滑TikTok就是5小時，如今禁令上路，最直接的感受就是「不知道還能做什麼」。他甚至已經想到找爸媽幫忙登入帳號，反映這項政策還沒完全落地，孩子們就已經開始想辦法找縫鑽。不過，也不是所有青少年都反對。15歲的馬克西米利安就認為自己確實太沉迷社群，支持政府設限。部分老師也認為，禁令可能迫使學校重新思考教學工具，不再那麼依賴YouTube等平台；印尼教師協會則進一步主張，乾脆全面禁止學生在教室裡使用手機，讓校園先把干擾源降到最低。印尼通訊與數位部（Komdigi）部長穆迪雅（Meutya Hafid）先前表示，16歲以下既有帳號會從3月28日起逐步停用，但截至政策上路前，政府仍未說清楚停用時程、年齡判定方式，以及平台要如何驗證用戶身分。這也讓不少家長與專家質疑，規定看起來很硬，實際操作卻還有一大段模糊地帶。科技分析師直言，外界最擔心的是孩子很可能很快就找到繞道方式，像是借用家長帳號、填報不實年齡，或轉往監管更鬆的平台。Meta、TikTok與YouTube近期都表示，正和印尼政府接觸並討論合規措施，但從平台端到監管端，眼下顯然都還在摸索期。這項政策之所以格外受關注，也和印尼龐大的年輕網路人口有關。根據印尼網際網路服務供應商協會（APJII）2025年調查，印尼整體網路普及率已達80.66%，13歲至28歲的Z世代普及率更高達87.8%。從澳洲到印尼，愈來愈多國家開始收緊未成年族群的社群使用規範，反映各界對青少年沉迷短影音、過度依賴演算法推送的憂慮正在升高。印尼這次正式出手後，外界接下來關注的焦點，將落在禁令怎麼執行、平台如何配合，以及未成年用戶究竟能不能真的被擋下來。