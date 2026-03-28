被譽為「華人神探」的國際法醫鑑識專家李昌鈺博士，於27日在美國辭世，享壽87歲。李昌鈺長年活躍於國際刑事鑑識領域，參與過多起重大案件，成為全球司法體系中極具指標性的人物。李昌鈺人生信念為「化不可能為可能」，台灣李昌鈺博士物證科學教育基金會官網也分享了，節錄自李昌鈺「化不可能為可能」一書的留世金句。
李昌鈺一生參與了全球47個國家、超過8000多宗重大刑案的調查，出庭作證超過千次。無論是震驚全美的「碎木機謀殺案」、O.J.辛普森涉嫌殺妻案、甘迺迪總統遇刺重啟調查，乃至於911恐怖攻擊事件的鑑識工作，以微物證據尋找真相，打破了「無屍不可定罪」的傳統迷思。對於故鄉台灣，也始終懷抱深厚情感，多次返台協助釐清桃園縣長劉邦友血案、彭婉如命案、白曉燕命案及319槍擊案等重大懸案。
李昌鈺人生信念「化不可能為可能」，留世金句一次看
1.沒有不可能的事，只有不夠努力的心。每天努力一點，就能做好一件大事。
2.人的一輩子很長，而成就其實是一步一步累積起來的。一天走一小步，持續不懈地前進，就能完成許多夢想！
3.成功的秘訣是什麼？只要把自己份內的工作做好，做一個讓事情完成的人，就是成功。
4.要了解自己先天的條件，不要把目標訂得超過自己的極限，就不會感到失望與痛苦。
5.這是一場與時間、金錢的競賽，必須以最快速度達到設定的目標，千萬不能因為別人說不可能，就宣告放棄，而是要全力以赴，使不可能變成可能。
6.不管任何行業，如果單靠一個人的力量是絕對成不了事的，需要一個好的團隊，一起同心協力地打拼才行。
7.「案子不分大小，人不分貧富貴賤」，秉持著全力以赴的工作態度，就是成功的原則。
8.我們在做事時，千萬不要「一心二用」；但思考的時候，一定要「一腦三用」。
9.權力來來去去，跟金錢一樣，隨時會消失；只有存在腦袋裡的知識，是別人拿不走的。
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李昌鈺人生信念「化不可能為可能」，留世金句一次看
1.沒有不可能的事，只有不夠努力的心。每天努力一點，就能做好一件大事。
2.人的一輩子很長，而成就其實是一步一步累積起來的。一天走一小步，持續不懈地前進，就能完成許多夢想！
3.成功的秘訣是什麼？只要把自己份內的工作做好，做一個讓事情完成的人，就是成功。
4.要了解自己先天的條件，不要把目標訂得超過自己的極限，就不會感到失望與痛苦。
5.這是一場與時間、金錢的競賽，必須以最快速度達到設定的目標，千萬不能因為別人說不可能，就宣告放棄，而是要全力以赴，使不可能變成可能。
6.不管任何行業，如果單靠一個人的力量是絕對成不了事的，需要一個好的團隊，一起同心協力地打拼才行。
7.「案子不分大小，人不分貧富貴賤」，秉持著全力以赴的工作態度，就是成功的原則。
8.我們在做事時，千萬不要「一心二用」；但思考的時候，一定要「一腦三用」。
9.權力來來去去，跟金錢一樣，隨時會消失；只有存在腦袋裡的知識，是別人拿不走的。