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中東衝突推升全球油價後，菲律賓承受的壓力正一路往民生端擴散。這波衝擊表面上是燃料變貴，真正最先撐不住的，卻是原本就沒有多少緩衝空間的低收入家庭。從交通、物流到農漁生產成本同步上升，最後全數反映到食物價格，讓窮人家庭的餐桌壓力變得更重。官方智庫示警，這已經不是單純的油價問題，而是明顯朝弱勢族群集中的經濟衝擊。菲律賓發展研究院（PIDS）3月26日發布立場文件指出，這場油價震盪不能只當成一般總體經濟事件來看，因為受傷最深的，並不是所有人平均分攤，而是低收入族群首當其衝。PIDS資深研究員Navarro表示，如果政策只看經濟成長率和整體通膨，很容易忽略不同階層承受壓力的落差。Navarro指出，最貧窮家庭因為收入彈性有限，又必須把大部分支出花在食物上，因此在第二輪通膨效應出現後，受到的打擊也最直接。相較之下，較高收入家庭雖然同樣面臨物價上升，但可調整空間相對大得多。PIDS分析，油價衝擊傳導到菲律賓國內後，最明顯的路徑就是食品價格。燃料成本上升後，從運輸、配送到生產都跟著墊高，最後反映在市場售價。這場危機雖然從能源開始，但民眾最有感的，往往不是加油站價格，而是每天買菜、買米、買基本民生用品時愈來愈沉重的負擔。根據PIDS引用的資料，最貧窮家庭有64.1%的支出用在食物上，最富裕家庭則是30.9%。這個差距也讓食品通膨帶有明顯的逆分配效果。對有錢人來說，食物變貴會影響生活品質；對窮人家庭來說，食物本來就是最大宗支出，價格一漲，壓力立刻直衝日常生活核心。Navarro認為，政府接下來若要因應，不該只停留在廣泛性補貼，而是要把資源更精準投向最需要的人。她主張，政策應朝定向分配介入，包括直接收入或消費支持，對運輸從業人員、農民和漁民提供針對性補助，同時穩定食品供應，避免物價進一步擴散。她也直言，眼前真正的政策難題，不只是油價本身，而是如何處理衝擊在不同群體之間明顯不對稱的問題。這波油價上漲也不只壓縮家庭開銷，對整體經濟的拖累正在浮現。PIDS指出，能源價格攀升將抑制消費、推高企業成本，對微型、小型與中型企業尤其不利，特別是運輸和零售等成本敏感產業，未來幾個月面臨的壓力恐怕只會更大。除了國內壓力，菲律賓還得面對外部風險。Navarro點出，這場危機可能進一步衝擊經常帳、匯率以及海外菲勞匯款。若中東地區經濟活動放緩，當地菲籍勞工收入受影響，匯回國內的資金也可能減少，進一步削弱菲律賓內需支撐。Capital Economics在3月26日發布的報告也提出類似警告。報告指出，菲律賓總統小馬可仕本週已宣布國家能源緊急狀態，理由是國內能源供應的可取得性與穩定性面臨迫切風險。雖然這項措施可讓政府更快確保燃料供應與分配，但Capital Economics認為，這仍不足以阻止經濟衝擊持續擴大。報告指出，菲律賓本就是能源淨進口國，結構相對脆弱，能源淨進口規模約占GDP的4.2%，且石油與石油產品幾乎全仰賴進口，其中相當部分來自中東。隨著衝突升高，國內燃料價格已明顯走揚，汽油約漲50%，柴油漲幅更達80%左右。Capital Economics預估，燃料價格上升將在未來幾個月再把通膨推高0.8個百分點，讓通膨高點回到4%以上。該機構也把菲律賓2026年GDP成長預測，從原先的4.5%下修至3.8%，顯示這場油價危機已開始影響整體經濟前景。Capital Economics認為，菲律賓經常帳赤字可能擴大到GDP逾5%，而來自波斯灣地區的海外菲勞匯款約占GDP的0.8%，一旦中東局勢拖長、當地經濟轉弱，匯款表現也可能跟著下滑。與此同時，披索近期已成為亞洲表現較弱的貨幣之一，市場壓力正在增加。面對物價升溫，菲律賓中央銀行3月26日召開臨時會議後，決定維持利率在4.25%不變，選擇先觀察第二輪通膨效應，而沒有對供給面推升的價格壓力採取更激烈反應。這也反映當局眼前的兩難，既得顧及通膨升高，又不願在經濟已受壓之際進一步壓抑景氣。從目前情勢來看，菲律賓最棘手的地方，在於這場油價危機並不是平均落在每個人身上。對高收入家庭來說，可能只是支出增加；對窮人家庭來說，卻是每天買菜、搭車、維持生活都得重新計算。當油價一路從國際市場燒進家庭餐桌，政府能不能把援助真正送到最脆弱的一群人手上，將是接下來最現實的考驗。