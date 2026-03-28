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民眾黨前主席柯文哲涉京華城、侵占政治獻金、挪用眾望基金會款3案，一審遭重判17年，讓柯文哲痛斥「賴清德我不會屈服的」，民眾黨29日也號召小草上凱道「討公道」。當初向北檢告發柯文哲涉貪的北市議員鍾小平則痛斥，柯文哲讓藍白合陷於崩解，倘若合了「白可以給你2%、3%，就像阿里山5000年的神木，但會丟掉中間選民、丟掉整片森林」；更談到若國民黨主席鄭麗文去上凱道，中間那一塊經濟、知識藍票都會崩。鍾小平昨在政論節目《新聞面對面》痛斥，柯文哲完全沒有愧色，也完全沒有羞恥心，「我真的瘋了，這兩年我們過得很苦，我鍾小平做的哪裡不對？我就算抓藍的貪污，我都是對的，即使我是藍的」，今天來綠白貪污這樣揭發，站他的立場想，可能被人身攻擊、流失選票，他會揭露這些事情，不是什麼偉大的情操，就只是身為市議員的本分，「你市長做了什麼事？你容積可以這樣給財團？」鍾小平怒嗆，整個黨撲上去讓藍白合陷於崩解，如果合了，白或許有2%、3%給藍，就像是阿里山的5000年神木，但會丟掉中間選民，「丟掉整個阿里山森林」。鍾小平也直言，國民黨去送暖，因為有幾個選區是靠白救起來，不然立委就被罷免掉，各人造業各人擔，但鄭麗文去代表國民黨，中間那一塊經濟、知識藍票都會崩，若做民調，認為柯文哲這個事情對或錯，相信說錯的人70%、60%，是不是要支持大部分的人，善良的人、對的事、守法的事，看你要選擇什麼路？相信鄭麗文有智慧會想的。