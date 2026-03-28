我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨宜蘭縣黨部昨正式通過徵召現任民進黨發言人韓瑩參選宜蘭市長，對戰現任國民黨籍市長陳美玲。對此，韓瑩今（28）日表示，「我準備好了！這不是我一個人的戰鬥！」未來她將以「經濟專業」與「外交、中央歷練」，為宜蘭市民提供國際化與專業化的新選項。對於被民進黨徵召一事，韓瑩表示，民進黨宜蘭縣黨部昨晚正式通過決議，徵召她代表參選宜蘭市長，她知道這個決定責任重大，也承載許多人對宜蘭的期盼，很多人說，這是一場「不可能的任務」，坦白說，面對挑戰她也曾猶豫，但在與民進黨宜蘭縣長參選人林國漳懇談的過程中，她看見林對「光復宜蘭」那份厚實的負擔，看見其深愛土地、不忍家鄉停滯的熱忱，那份無私的深情觸動了她，讓她決定接下重任。韓瑩說，提名隔天她選擇回到母校，也是啟蒙之地，慈心華德福教育帶給她的就是不受框架限制，有「勇氣」面對任何挑戰的精神，純淑園長對她的照顧與教導，也讓她學會如何用溫暖而堅定的眼神看世界。「我準備好了！這不是我一個人的戰鬥，而是所有渴望改變、期待青年回鄉的宜蘭人，共同的願望！」韓瑩說，未來她將以「經濟專業」與「外交、中央歷練」，為宜蘭市民提供國際化與專業化的新選項，也會深入基層聆聽各種需求。韓瑩呼籲請給年輕人一個機會，「讓我們接續對土地的愛，瑩回宜蘭，我們一起瑩接未來」。