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▲命理師算出廖思惟（右）和孩子生父的緣分從前世就開始。（圖／孫芸芸IG@aimeeyunyunsun）

名媛孫芸芸的26歲女兒廖思惟（Trinity）日前傳出在澳洲未婚生子，震撼各界。隨後男方身分遭起底，並非外界傳聞的富二代，而僅是澳洲當地的房地產銷售，並強調雙方已和平分手。對此，命理師沈嶸透過靈界資料揭露兩人背後的前世因果，指出雙方存在嚴重的刑剋關係，且男方此生出現的目的僅是為了送廖思惟一個孩子，也順勢解析了孫芸芸升格當外婆的心聲。對於孫芸芸升格當外婆的心情，沈嶸通靈她的腦波後表示，孫芸芸內心雖然不樂見女兒未婚產子，認為這在女兒完美的人生中留下了瑕疵，但最終選擇將此視為上天的祝福。基於對愛女的疼愛，孫芸芸將全力提供經濟與情感後援，並有意將外孫視為家族接班人撫養長大，即便心中有些許遺憾，仍會盡全力守護女兒的選擇。沈嶸深入通靈還發現，廖思惟和孩子生父有前世因果，廖思惟前世就是貴族千金、女富豪，男方則是她年輕的下屬，前世廖思惟遲遲沒婚姻、小孩，但為了家族傳宗接代需要，她便選擇與這位年輕下屬生下孩子，卻因兩人身份差距懸殊，直到最後廖思惟都沒給男方正式名份，而此生劇本重演，男方又跟著前世因果業力、與富家千金在一起，但最終只為了一個任務，就是為了送廖思惟一個孩子。針對兩人的緣分走向，沈嶸進一步分析指出，廖思惟與男方早在2023年懷孕初期即呈現「刑剋」關係，且女方刑剋男方的程度較深。沈嶸解釋，能量失衡通常源於女方對男方有所要求，但男方的能力或條件卻無法達成。沈嶸強調，廖思惟具備強大的「富三代」命格，財富與靈魂能量與男方落差極大，兩人財富、身份都有懸殊差距，並非門當戶對的天作之合。26歲的廖思惟日前傳出在澳洲低調產子，孫芸芸得知後立即赴澳陪產，並透過媒體發聲力挺：「我們深愛女兒，也一直支持她的選擇。」隨後，孩子的生父也在社群平台曝光雙方合照，澄清自己並非不負責，而是產後雙方協議和平分手。