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國道1號南向45公里處桃園桃園段，今（28）日中午12時52分發生火燒車事故，一輛遊覽車突然起火燃燒，駕駛將車停在路肩後緊急逃生，初步瞭解，車上一共有25人，都已離車暫避前方路肩，目前巡邏車及消防隊已抵達，現場處理中。據了解，47歲的林姓男子駕駛大客車，載著24名本國乘客從基隆開往高雄，行經國道1號五楊高架道南向45公里桃園路段，發現車輛引擎不明原因冒煙，趕緊停靠路肩，車輛隨後就起火燃燒，林姓駕駛及時發現將車輛停下，並立即疏散乘客下車。國道警方接獲報案後抵達現場，並於事故後方擺設交通錐、進行交通戒護與車流疏導。受此事故影響，該路段已經出現塞車狀態。林姓駕駛眼睛遭濃煙燻傷，及2名乘客因下車時不慎跌倒手部及臉部擦挫傷，經救護人員檢傷皆無大礙，現場排除中，通報交控中心於CMS提醒用路人注意行車安全，詳細的起火原因仍待消防進一步鑑識。北區養護工程分局表示，由於事故車輛為大型車種，現場仍需一段時間處理，已進行車道管制，呼籲用路人提前改走平面道路或改道行駛，並可透過警察廣播電台或撥打1968客服專線掌握最新路況；行經事故路段時務必減速慢行，依指示牌及現場人員引導通行，以確保行車安全。