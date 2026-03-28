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▲蔣萬安（中）參戰《綜藝玩很大》，引爆全場歡呼。（圖／綜藝玩很大提供）

蔣萬安參戰《綜藝玩很大》！姚元浩、KID爆衝突

▲姚元浩率領黑隊對抗KID。（圖／綜藝玩很大提供）

吳宗憲、KID主持的《綜藝玩很大》最新一集於台北出外景，台北市長蔣萬安一身輕裝驚喜現身，化身「最強外援」加入遊戲關卡，讓吳宗憲大喊：「真的是大家的偶像！」怎料遊戲過程中，黑隊的姚元浩與KID槓上，雙方火藥味十足，姚元浩突然大喊：「KID你瘋了！」場面差點引爆衝突，吳宗憲樂當關主，不參與競爭。最新一集《綜藝玩很大》中，吳宗憲帶領大家一探台北大巨蛋、台北101以及士林夜市、林安泰古厝等知名觀光景點，而本集最大的驚喜亮點，莫過於台北市大家長市長蔣萬安一身輕裝驚喜現身，化身「最強外援」加入遊戲關卡，讓吳宗憲也大喊：「真是大家的偶像！」此次賽制考驗藝人對大眾運輸的熟悉度，參賽者必須帶著悠遊卡，善用捷運、公車及YouBike等交通工具穿梭於台北街頭完成關卡，兩隊陣容勢均力敵，黃隊由KID領軍，帶領蘿莉塔、UNA與楊晨熙；黑隊則由姚元浩帶領潘映竹、王宣與雨婷迎戰，雙方爭個你死我活。為了在街頭尋找一線索，姚元浩直言：「我們黑隊唯一能勝出的就是速度、跑步！」帶著隊員們在台北街頭全力狂奔，穿梭求勝，這場體力與智力的雙重考驗也讓藝人們吃盡苦頭，KID為了勝利不擇手段，姚元浩突然大喊「KID你瘋了」，雙方火藥味十足，場面刺激。儘管耗費大量體力與腦力，藝人們還是把握機會，在闖關過程中大嗑烤串燒、糖葫蘆、烤魷魚等道地街頭美味小吃，兩隊從白天一路跑到黑夜，究竟誰能克服萬難，成為真正的「台北地理通」？請鎖定中視週六晚間10時、三立都會台週日晚間8時播出的《綜藝玩很大》。