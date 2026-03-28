女星蘿莉塔（李晨菲）日前推娃娃車散步時，突感下腹部一陣劇痛，伸手一摸驚覺是「疝氣」，為了不吵醒熟睡的寶寶，她強忍不適將車推回家自救。回家後透過穿緊身褲、縮成一團的方式成功將腸子推回原位。對此，國泰綜合醫院一般外科主治醫師李君豪指出，疝氣確實可以嘗試推回，若符合「2種情況」就算成功，但若出現卡住的狀況，千萬別硬推，應盡速掛急診。
為母則強！蘿莉塔強忍劇痛推車回家自救
蘿莉塔平時常在社群分享生活點滴，她透露日前帶寶寶外出散步，走到一半腹部卻開始疼痛，發現是疝氣發作，忍痛推車返家自救，她大方分享自己的自救秘訣：「我穿緊ㄧ點的褲子然後縮成ㄧ團，慢慢就推回去了」，希望能藉此幫助有同樣毛病的人。
疝氣能自己推回去嗎？醫指「2情況」算成功
針對這種「把腸子推回去」的做法，國泰綜合醫院一般外科主治醫師李君豪說明，疝氣是因人體腹部肌肉孔洞擴大形成「弱點」，導致器官穿過肌肉掉出外層的疾病，最常見為腸道掉入陰囊或凸出體表。李君豪醫師指出，如果孔洞稍微較大，發生當下是可以推回去的。李君豪醫師表示，只要符合「推得回去」或「躺平後消失」，且後續沒有摸到腫塊、沒有其他不適，這2種情況就算成功。
別硬推，恐腸壞死危及生命
不過，推回去並不等於完全康復，李君豪醫師提醒，因為肌肉孔洞並不會自行癒合，復發機率極高，就像家門開著早晚有東西掉出來一樣，建議仍應盡早檢查。且需要注意的是，如果疝氣孔洞較小導致器官卡住，變成嵌入性疝氣，就屬於急症，這時千萬不要嘗試將器官推回去，硬推不僅會引發劇烈疼痛、傷害器官，卡久了還可能造成血液循環受阻、器官壞死，甚至危及生命。以腸道來說，能承受缺血的時間大約僅有6至12小時，若後續發現容易腹脹、腹痛或便祕等症狀，千萬別拖延，必須盡速就醫。
徹底解決只能靠手術
醫師強調，疝氣不論是否推得回去，最終都只能透過手術治療，目前臨床上大多使用人工網膜進行微創手術來修補肌肉孔洞。術後患者應妥善休養1到3個月，並盡量避免搬重物、激烈運動、做腹部訓練或打噴嚏等一切會增加腹部壓力的行為，以確保健康、避免再次復發。
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蘿莉塔平時常在社群分享生活點滴，她透露日前帶寶寶外出散步，走到一半腹部卻開始疼痛，發現是疝氣發作，忍痛推車返家自救，她大方分享自己的自救秘訣：「我穿緊ㄧ點的褲子然後縮成ㄧ團，慢慢就推回去了」，希望能藉此幫助有同樣毛病的人。
疝氣能自己推回去嗎？醫指「2情況」算成功
針對這種「把腸子推回去」的做法，國泰綜合醫院一般外科主治醫師李君豪說明，疝氣是因人體腹部肌肉孔洞擴大形成「弱點」，導致器官穿過肌肉掉出外層的疾病，最常見為腸道掉入陰囊或凸出體表。李君豪醫師指出，如果孔洞稍微較大，發生當下是可以推回去的。李君豪醫師表示，只要符合「推得回去」或「躺平後消失」，且後續沒有摸到腫塊、沒有其他不適，這2種情況就算成功。
別硬推，恐腸壞死危及生命
不過，推回去並不等於完全康復，李君豪醫師提醒，因為肌肉孔洞並不會自行癒合，復發機率極高，就像家門開著早晚有東西掉出來一樣，建議仍應盡早檢查。且需要注意的是，如果疝氣孔洞較小導致器官卡住，變成嵌入性疝氣，就屬於急症，這時千萬不要嘗試將器官推回去，硬推不僅會引發劇烈疼痛、傷害器官，卡久了還可能造成血液循環受阻、器官壞死，甚至危及生命。以腸道來說，能承受缺血的時間大約僅有6至12小時，若後續發現容易腹脹、腹痛或便祕等症狀，千萬別拖延，必須盡速就醫。
徹底解決只能靠手術
醫師強調，疝氣不論是否推得回去，最終都只能透過手術治療，目前臨床上大多使用人工網膜進行微創手術來修補肌肉孔洞。術後患者應妥善休養1到3個月，並盡量避免搬重物、激烈運動、做腹部訓練或打噴嚏等一切會增加腹部壓力的行為，以確保健康、避免再次復發。