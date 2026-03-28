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▲疝氣能自己推回去？醫師認為在「無不適、無摸到腫塊」這兩狀況下才算成功推回。（示意圖／Gemini生成／NOWNEWS監製）

為母則強！蘿莉塔強忍劇痛推車回家自救

疝氣能自己推回去嗎？醫指「2情況」算成功

別硬推，恐腸壞死危及生命

徹底解決只能靠手術

▲醫師提醒疝氣手術後要避免搬重物、激烈運動、腹肌訓練，並預防過度打噴嚏。（示意圖／Gemini生成／NOWNEWS監製）

女星蘿莉塔（李晨菲）日前推娃娃車散步時，突感下腹部一陣劇痛，伸手一摸驚覺是「疝氣」，為了不吵醒熟睡的寶寶，她強忍不適將車推回家自救。回家後透過穿緊身褲、縮成一團的方式成功將腸子推回原位。對此，國泰綜合醫院一般外科主治醫師李君豪指出蘿莉塔平時常在社群分享生活點滴，她透露日前帶寶寶外出散步，走到一半腹部卻開始疼痛，發現是疝氣發作，忍痛推車返家自救，她大方分享自己的自救秘訣：「我穿緊ㄧ點的褲子然後縮成ㄧ團，慢慢就推回去了」，希望能藉此幫助有同樣毛病的人。針對這種「把腸子推回去」的做法，國泰綜合醫院一般外科主治醫師李君豪說明，疝氣是因人體腹部肌肉孔洞擴大形成「弱點」，導致器官穿過肌肉掉出外層的疾病，最常見為腸道掉入陰囊或凸出體表。李君豪醫師指出，如果孔洞稍微較大，發生當下是可以推回去的。李君豪醫師表示，只要符合「推得回去」或「躺平後消失」，且後續沒有摸到腫塊、沒有其他不適，這2種情況就算成功。不過，推回去並不等於完全康復，李君豪醫師提醒，因為肌肉孔洞並不會自行癒合，復發機率極高，就像家門開著早晚有東西掉出來一樣，建議仍應盡早檢查。且需要注意的是，如果疝氣孔洞較小導致器官卡住，變成嵌入性疝氣，就屬於急症，這時千萬不要嘗試將器官推回去，硬推不僅會引發劇烈疼痛、傷害器官，卡久了還可能造成血液循環受阻、器官壞死，甚至危及生命。以腸道來說，能承受缺血的時間大約僅有6至12小時，若後續發現容易腹脹、腹痛或便祕等症狀，千萬別拖延，必須盡速就醫。醫師強調，疝氣不論是否推得回去，最終都只能透過手術治療，目前臨床上大多使用人工網膜進行微創手術來修補肌肉孔洞。術後患者應妥善休養1到3個月，並盡量避免搬重物、激烈運動、做腹部訓練或打噴嚏等一切會增加腹部壓力的行為，以確保健康、避免再次復發。