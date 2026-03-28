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▲江男、沈男在門口發生碰撞爆發口角衝突，雙方大打出手。（圖／警方提供）

位於台北市中山區松江路一間酒店今（28日）清晨5時52分許爆發一起糾紛事件，江姓男子當時準備離開酒店時，不慎於門口沈姓男子發生碰撞。由於雙方均有飲酒情況，情緒激動下爆發口角衝突，進而大打出手。雙方人馬見狀後上前阻止，沒想到卻演變成鬥毆。警方獲報到場後，一舉將5人逮捕移送偵辦。據了解，55歲的江姓男子和22歲的沈姓男子於門口準備出入時，不慎發生肢體碰撞。雙方一言不合，在酒店大門口前爆發口角衝突，進而大打出手。江男友人32歲林姓、26歲陳姓男子見狀後，上前阻止勸架。同時間，沈男友人也上前助陣，5人瞬間演變成大亂鬥。警方獲報到場後，發現沈男受有全身多處擦挫傷，將其送往醫院治療。另依規定逮捕５名男子，全案依聚眾鬥毆及傷害罪嫌移送台北地檢署偵辦。對此，中山分局呼籲，民眾遇糾紛應理性溝通，切勿訴諸暴力。警方對不法暴力事件必定依法嚴辦，以維護社會治安。