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▲夢想家拿下9連勝，創下聯盟紀錄。（圖／記者張一笙攝）

場外人潮不散 只為送別最後身影

▲三上悠亞學生服，吸引大批粉絲拍攝。（圖／記者張一笙攝）

防守壓制奏效 夢想家收下9連勝

福爾摩沙夢想家昨（27）日在臺中洲際迷你蛋迎戰新北國王，適逢球團規劃《夢想點點名》主題週，加上話題焦點三上悠亞迎來啦啦隊最終應援場，讓平日賽事罕見出現近乎滿場盛況，場內應援聲浪不斷升溫，不少球迷更是特地進場見證她的最後一次登場，氣氛從開賽前就已經沸騰，成為本季最具討論度的主場之一。最終夢想家也在主場拿下勝利，創下聯盟首度9連勝的紀錄，賽後不少球迷在外等三上悠亞下班直至深夜，可見其超高人氣。比賽結束後，熱潮並未隨之退去，反而在場館外持續延燒，大量球迷選擇留下等待三上悠亞離場，現場人潮一路延續到深夜，甚至有粉絲苦等至晚間11點，只為捕捉她離開球場的瞬間，這樣的畫面在TPBL相當少見，也讓不少球迷直呼「像大型演唱會散場」，更突顯她個人魅力與話題影響力。值得一提的是，三上悠亞昨日特地穿上學生服，俏皮的舞蹈動作加上靈性的表情，吸引不少粉絲、球迷爭相拿出手機和相機出來拍攝，只為紀錄她在球場上的身影。回到賽事本身，夢想家開局一度陷入0：6落後，但隨即調整攻防節奏，很快找回比賽主導權，透過流暢的進攻與穩定防守逐步將比分反超，並在上半場結束前建立領先優勢。儘管第三節進攻端短暫受阻，讓新北國王趁機縮小差距，但整體節奏仍掌握在夢想家手中。進入決勝節後，夢想家再次提升防守強度，成功限制國王進攻效率，讓對手命中率明顯下滑，同時在進攻端持續穩定輸出，逐步將比分差距擴大。最終夢想家以107：90擊敗國王，不僅完成主場勝利，也將連勝場次推進至9場，持續刷新聯盟紀錄，整體氣勢正盛。