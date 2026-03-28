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想當日本人門檻變高了！日本法務省3月27日宣佈，將對外國人取得日本國籍的「歸化」的審查轉為嚴格。在日本居住年限條件從目前「5年以上」調整為「10年以上」，同時加強確認繳稅情況，新制自4月1日上路。根據產經新聞報導，關於外國人取得日本國籍的「歸化」認定，日本政府於27日宣布，將自4月1日起加強審查標準。連續居住期間的要求，將由原本5年以上，提高至10年以上。此外，對於稅金與社會保險費繳納狀況的查核年限也將擴大。此舉是政府今年1月整理的外國人政策綜合對策之一。由於永久居留許可原則上要求居住10年以上，而伴隨參政權的歸化，其門檻卻比永久居留更寬鬆，被指出存在不平等問題。根據法務省說明，即使是在本月31日前提出的歸化申請，只要截至當日仍未獲准，之後也將依照新的嚴格標準進行審查。現行歸化條件包括：連續在日本居住5年以上、品行良好、能夠維持生計等。此外，雖未明文規定於法律中，但「與日本社會的融入狀況」也被視為一項條件，最終是否核准，仍由法務大臣裁量決定。產經新聞提到，此次加嚴歸化認定措施不是透過修法，而是以行政運作方式調整。關於原則10年以上的居住期間，將作為認定「與日本社會融合」的條件之一。此外，原本申請時需提交的1年期住民稅與社會保險費繳納紀錄，也將比照永久居留許可，分別擴大為住民稅5年、社會保險2年。若申請人為日本人配偶，或對日本有特殊貢獻等情況，仍可能適用例外，即使居住未滿10年，也保留獲准歸化的可能性。根據法務省資料，令和7年（2025年）歸化申請人數為14,103人，其中獲准者為9,258人。官方表示，過去在核准時，多數案例已就要求10年以上的居住紀錄，因此相關人員認為，此次加嚴後，核准人數不太可能出現大幅下降。