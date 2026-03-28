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▲周杰倫（中）新歌〈淘金小鎮〉MV，製作過程不按牌理出牌，先有MV才轉頭寫歌，好搭擋方文山依舊可以寫詞。（圖／杰威爾音樂提供）

華語樂壇從來不缺情歌，但要在幾代人的播放清單裡同時佔據「青春」、「親情」與「生活」的專屬位置，甚至戰場上的同袍之情都有歌可唱，大概只有周杰倫做得到。隨著第16張全新專輯《太陽之子》發行，我們再次見證天王的魅力。新專輯一經推出，數位銷量便突破250萬張，狂掃4億6千萬台幣的銷售額。當我們驚嘆於他的市場號召力、沉醉於〈太陽之子〉MV中致敬30幅世界名畫的極致藝術時，回過頭聽歌，卻又被專輯中真實到令人發笑的帶娃日常深深擊中。這不禁讓人思考，為什麼出道20多年的周杰倫，無論身處哪個階段、創下多狂的銷售紀錄，他的歌總能精準地唱進人們心裡？答案或許在於，他的創作歷程，從不侷限在個人的小情小愛，而是把眼光投向了你我的大眾日常。周杰倫的歌曲，像是一個不打高空的報導者，字字句句都有血有肉，他可以把喝茶的閒情雅致寫成〈爺爺泡的茶〉，進而延伸人生不需追求無意義的名利，因為最寶貴的是和家人的相處；他的〈聽媽媽的話〉描寫母愛與家庭的溫情，也被編選入教材，〈梯田〉則是以輕快反的方式談論環保議題。在他的音樂宇宙裡，「萬物皆可入歌」從來不是一句口號，而是他顛覆常理的創作日常。他跳脫了「歌手只能唱個人心事」的框架，變成了一個替大眾記錄生活的寫歌人。除了題材的廣度與歌詞的深度，周杰倫能把這些日常包裝成神曲，還有一個無法忽視的硬實力，就是他深厚的古典音樂素養。周杰倫4歲學琴，畢業於淡江中學音樂班，從小扎根的古典底子，讓他在流行樂的框架中游刃有餘。他的和弦變換自如，常常在看似通俗的流行曲調中，暗藏古典和聲技法與對位，還有柴可夫斯基、莫札特、拉赫曼尼諾夫等音樂家的旋律，這也是為什麼他的旋律聽起來總是比別人更流暢動聽、更有層次，歌詞卡曲調能比別人更順暢。他以深厚的音樂底蘊，去承載最接地氣的生活百態，讓每一首日常之作都具備了藝術品的規格。當然，提到周氏宇宙，絕對不能少了他背後那位最佳說書人方文山。周杰倫的曲賦予了歌曲靈魂與遼闊的視野，而方文山的詞，則有如一篇篇長詩，將這些視野具象化。聽這對黃金搭檔的作品，就像在翻閱一本本引人入勝的故事書。不管是〈愛在西元前〉裡古巴比倫的浪漫史詩，還是〈威廉古堡〉的奇幻視角，方文山總能以他文學底蘊的筆觸，接住周杰倫天馬行空的想像。甚至到了這次新專輯的〈淘金小鎮〉，周董突發奇想先在澳洲先拍完MV再寫歌，方文山依然能配合，把視覺轉化為有血有肉的情節。他們讓聽眾不僅是在「聽」一首歌，更像是在「看」一部3分鐘的微電影。有了如詩般的敘事包裝，周杰倫作品也當下社會的集體情緒與真實百態，從早期的〈三年二班〉到後來的〈等你下課〉，他寫出了每個人青春期裡那份帶點青澀、迷惘卻又無比真實的校園記憶。他的〈鞋子特大號〉描寫喜劇人物卓别林表演裡的小人物強顏歡笑心酸，〈稻香〉接住面臨現實挫折的大人，此外，他也敢於觸碰沉重的社會議題，早期的經典〈爸我回來了〉，就是他聽聞朋友的遭遇後，以極具衝擊力的饒舌痛批家暴，寫下華語流行樂罕見的社會寫實之作。而到了這次新專輯的〈淘金小鎮〉，也描寫了人們在名利場中奔波的現實縮影。一首為小女兒寫的〈女兒殿下〉，沒有華麗的父愛濾鏡，只有「我瘋了嗎？去找媽媽！」的無奈吶喊，以及車內無限循環《冰雪奇緣》的真實崩潰。這份「雞飛狗跳」的煙火氣，瞬間引爆了全網多孩家庭的強烈共鳴。周杰倫的成功之處在於，他擁有斥資億元拍攝MV的資源，但在音樂的內核上，他依然是那個會為朋友打抱不平、會因為女兒黏人而煩惱、會把生活瑣碎寫進歌裡的普通人。他之所以能成為時代的神級偶像，正是因為他始終與大眾站在一起，經歷著同樣的成長、同樣的煩惱，然後以無與倫比的才華，把這些平凡寫成走路、洗澡時都可以唱的歌曲。正因為如此，周杰倫的歌，就會一直唱進我們的心裡。