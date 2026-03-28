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被譽為「亞洲換肝之父」的高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆，近日發現自家豪宅酒窖遭竊，約30瓶名貴紅酒不翼而飛，市值高達千萬元。警方追查後發現，涉案者竟是陳肇隆的貼身司機，對方趁著陳肇隆進行手術時，持酒窖遙控器潛入豪宅搬運名酒變賣，目前已遭法院裁定收押。據了解，陳肇隆被偷的高檔紅酒中，其中有一款是羅曼尼·康帝（DRC Domaine de la Romanee-Conti），這個酒莊被譽為「天下第一酒莊」，單瓶價格通常從新台幣60萬至90萬元，極稀有的老年份拍賣價甚至可高達數百萬元。檢警指出，陳肇隆有收藏紅酒的習慣，也常拿出好酒、名酒饋贈好友，他還在高雄的豪宅裡裝設酒窖，確保收藏的好酒不會變質；今年3月間，陳肇隆發現酒窖中的紅酒不翼而飛，清查發現竟有多達2、30瓶紅酒失竊，損失近千萬元。據了解，陳肇隆身邊有一位貼身司機，由於經常需要協助搬運紅酒出席餐會，陳肇隆出於信任，將豪宅地窖遙控器交給司機保管，方便其協助搬運作業。未料司機竟趁著陳肇隆進行換肝手術期間，潛入豪宅大肆搬運名酒，數量多達30瓶左右，價值突破千萬元。整個過程神不知鬼不覺，陳肇隆完全被蒙在鼓裡，發現後只能緊急報警處理。據悉，陳家失竊的紅酒目前只追回少數，司機是否有共犯、變賣管道為何，都有待進一步釐清調查。南打表示，目前全案尚偵辦中，還有部分待偵查釐清，無法對外說明。