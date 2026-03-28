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排隊過久釀悲劇

疑一氧化碳中毒身亡

中東局勢升溫推升國際油價，連帶引發泰國各地出現搶加油潮與排隊亂象。一名51歲貨車司機在巴蜀府奎武里一處加油站苦等逾10小時，最終被發現倒在車內，已無生命跡象，震驚當地社會。根據泰國媒體報導，死者為51歲男子普特．努查布特（Phut Nutchabut），他的公司老闆因長時間聯絡不上人，透過定位系統發現貨車自24日晚間起便停在加油站內，隨後聯繫站方協助查看，才發現男子倒臥後座，當時車輛仍處於發動狀態。警方初步調查指出，死者於24日晚間10點53分駛入加油站，疑似為了排隊加油而未熄火停留，長時間待在車內後失去意識，直到隔日才被發現。警方進一步檢查發現，車窗留有細微縫隙，推測死者可能在車內睡著，導致一氧化碳滲入並累積，最終因吸入過量致死。不過警方也不排除死者本身有潛在疾病，詳細死因仍待驗屍報告確認。近期泰國多地加油站出現排隊長龍，部分站點甚至暫停營業。官方指出，泰國燃油儲備仍可支撐101天，目前供應問題主要來自分銷瓶頸。不過在宣布油價自26日起每公升調漲6泰銖後，再度引發民眾搶加油，排隊情況一度惡化。