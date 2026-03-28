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新台幣改版主題出爐！13.7萬人投它 「5種面額」確定一次換

▲過去200元與2000元鈔券流通率偏低，但央行希望透過宣傳與重新定位，讓「2字頭」鈔券逐步回到日常流通體系。（圖／記者張家瑋攝）

新台幣改版上路要等2.5年！舊鈔還可以用嗎？

▲新台幣改版鈔券預計將在2.5年後上路，央行表示，新鈔推出後將會有一段過渡期，新舊鈔券會同時流通。（示意圖／記者顏真真攝）

新台幣時隔24年將迎來全面改版，根據中央銀行提交立法院的最新業務報告，此次改版涵蓋100、200、500、1000及2000元共5種面額，其中過去流通率較低的200元與2000元也確定納入。主題則確定以「台灣之美」為主軸，透過網路票選，由13.7萬人選擇「島嶼生態」脫穎而出。央行指出，改版不僅是設計更新，也希望提升「2字頭」鈔券使用率，兼顧成本與環保效益。整體流程包含設計、審核、試印與設備調整，預估需約2年半時間，新舊鈔發行初期將並行流通。央行指出，自2025年10月起已正式啟動鈔券改版計畫，並邀集12位跨領域專家成立諮詢委員會，同時導入公民參與機制，開放網路票選設計主題，累計吸引超過19萬人次投票，最終由「島嶼生態」以13.7萬票、占比16.88%奪冠，成為新版鈔券的主軸，「保育動物之美」與「民俗節慶」則分列第二、第三名。在面額配置上，央行評估國際發行趨勢後，認為維持現行制度最具穩定性，因此確定延續壹佰圓、貳佰圓、伍佰圓、壹仟圓與貳仟圓共5種面額，並採「全面同步改版」方式處理。特別的是，過去流通率偏低的200元與2000元鈔券，這次也不會被排除，央行強調仍有一定使用族群，加上可減少印製成本、提升攜帶效率，因此希望透過宣傳與重新定位，讓「2字頭」鈔券逐步回到日常流通體系。至於新版鈔券何時上路，央行指出整體作業相當繁複，從設計發想、授權審核、行政院核定，到試印與製版流程，再加上專用紙張與防偽油墨需透過國際採購，前置作業預估需約2年時間；同時因防偽技術全面升級，量產過程仍需逐步調整製程與設備，後續還須配合全台ATM與現金設備進行校正或更新，整體時程約再增加半年，合計約需2年半才能正式發行。針對民眾關心的舊鈔使用問題，央行表示，新鈔推出後將會有一段過渡期，新舊鈔券會同時流通，舊版鈔票仍屬法定貨幣，民眾可正常使用或至金融機構兌換，相關回收與替換機制，將於正式發行前另行公告。