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星巴克那堤是咖啡！「抹茶那堤」不是咖啡眾人大傻眼

點那堤是咖啡+牛奶，為什麼加上抹茶就變成抹茶+牛奶了，我的咖啡在哪裡？」

▲網友最近討論星巴克「那堤」到底是不是咖啡的問題，發現抹茶那堤竟然不是咖啡，引爆熱烈討論。（圖／記者蕭涵云攝）

「因為那堤原文是熱牛奶啊，拿鐵的全名是caffè latte，只是被簡稱為拿鐵而已，簡單說那堤全名是咖啡那堤，所以抹茶那堤就是抹茶加鮮奶啦！」

星巴克「那堤」到底是什麼？美麗的誤會解謎別再點錯

所謂的「那堤（Latte）」在義大利文裡面就是「牛奶」的意思

其實它的全名叫做「咖啡那堤」，只是因為後來大家都偷懶簡稱，久而久之「那堤」、「拿鐵」就被視為是「加了大量牛奶的咖啡」。

▲那堤、拿鐵、抹茶那堤圖解一次看懂！那堤及拿鐵本身就是牛奶的意思，我們常喝的拿鐵只是簡稱，實際上全名是「咖啡那堤」或「咖啡拿鐵」。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

但是「抹茶那堤」、「紅茶那堤」則是被列在「茶類的茶瓦納」分類當中，證實這些飲品是真的不含咖啡成分的