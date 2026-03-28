咖啡是日常中不少人都會喝的飲品，用來上班提振精神，許多人每天都要來上一杯！然而近日有民眾討論星巴克的飲品「那堤」系列飲品到底是不是咖啡，結果發現「那堤」本身就是咖啡+牛奶，但是如果加上有口味的話，其實就不會是咖啡本人，例如「抹茶那堤」、「紅茶那堤」是完全沒有咖啡成分的，店員也認證：「真的很多人到現在都搞不清楚，抹茶那堤真的不是咖啡。」
星巴克那堤是咖啡！「抹茶那堤」不是咖啡眾人大傻眼
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「是只有我不知道星巴克的抹茶那堤沒有咖啡成分嗎？店員跟我說的，什麼意思啦！但菜單裡面有一杯那堤是咖啡啊？這到底有什麼差別，點那堤是咖啡+牛奶，為什麼加上抹茶就變成抹茶+牛奶了，我的咖啡在哪裡？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「什麼意思......抹茶那堤沒有咖啡，那我這幾年在喝什麼？」、「因為那堤原文是熱牛奶啊，拿鐵的全名是caffè latte，只是被簡稱為拿鐵而已，簡單說那堤全名是咖啡那堤，所以抹茶那堤就是抹茶加鮮奶啦！」、「我的老天，這真的不是常識欸，平常去超商買咖啡都說我要拿鐵，為什麼抹茶拿鐵變成沒有咖啡」、「我也是最近才知道抹茶那堤不是咖啡哈哈哈哈，太荒唐了我要笑死」。
星巴克「那堤」到底是什麼？美麗的誤會解謎別再點錯
然而到底這中間發生什麼美麗的誤會？首先，所謂的「那堤（Latte）」在義大利文裡面就是「牛奶」的意思，它本身並沒有咖啡的成分，我們常常去星巴克、7-11點到的「那堤」跟「拿鐵」會真的拿到一杯濃縮咖啡+熱牛奶的咖啡，其實它的全名叫做「咖啡那堤」，只是因為後來大家都偷懶簡稱，久而久之「那堤」、「拿鐵」就被視為是「加了大量牛奶的咖啡」。
所以換句話說，當你今天在星巴克點了「抹茶那堤」時，拆開看就是「抹茶+牛奶」；「紅茶那堤」就是「紅茶+牛奶」的意思，如果店家是要賣有含咖啡成分的話，通常都會寫「抹茶咖啡拿鐵」、「紅茶咖啡那堤」等等，這樣才是代表這是咖啡飲品。
記者也實際到台灣星巴克官網查看，發現在「咖啡飲品」當中，那堤是被列入其中的飲品，但是「抹茶那堤」、「紅茶那堤」則是被列在「茶類的茶瓦納」分類當中，證實這些飲品是真的不含咖啡成分的，如果你一直誤會這是有咖啡成分的飲品，下次購買時要再自己斟酌一下。另外到了義大利旅遊時，也記得不要說你要「Latte」，而是要說「Caffè Latte」才會得到真正的咖啡唷！
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有網友在社群平台「Threads」貼文指出「是只有我不知道星巴克的抹茶那堤沒有咖啡成分嗎？店員跟我說的，什麼意思啦！但菜單裡面有一杯那堤是咖啡啊？這到底有什麼差別，點那堤是咖啡+牛奶，為什麼加上抹茶就變成抹茶+牛奶了，我的咖啡在哪裡？」
星巴克「那堤」到底是什麼？美麗的誤會解謎別再點錯
然而到底這中間發生什麼美麗的誤會？首先，所謂的「那堤（Latte）」在義大利文裡面就是「牛奶」的意思，它本身並沒有咖啡的成分，我們常常去星巴克、7-11點到的「那堤」跟「拿鐵」會真的拿到一杯濃縮咖啡+熱牛奶的咖啡，其實它的全名叫做「咖啡那堤」，只是因為後來大家都偷懶簡稱，久而久之「那堤」、「拿鐵」就被視為是「加了大量牛奶的咖啡」。
所以換句話說，當你今天在星巴克點了「抹茶那堤」時，拆開看就是「抹茶+牛奶」；「紅茶那堤」就是「紅茶+牛奶」的意思，如果店家是要賣有含咖啡成分的話，通常都會寫「抹茶咖啡拿鐵」、「紅茶咖啡那堤」等等，這樣才是代表這是咖啡飲品。