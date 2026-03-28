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▲李昌鈺生前曾多次返國協助重大刑案鑑識，對於刑事局籌建DNA實驗室有所貢獻。（圖／警政署提供）

▲李昌鈺遺願不舉行公開追悼儀式，家屬改以線上追思留言板供各界悼念。（圖／警政署提供）

「華人神探」李昌鈺（Henry C. Lee）驚傳昨（27日）於美國內華達州家中辭世，享壽87歲。其身前長年投身鑑識實務、學術研究與人才培育，參與國內外重大刑事案件，留給外界深刻印象。而在逝世的消息傳出後，警政署今（28日）也發聲哀悼。另由於李昌鈺生前明示不舉行公開追悼儀式，故家屬已設置線上追思留言板，供各界表達哀思與敬意，包括警政署張榮興署長及刑事警察局邱紹洲局長，均已在留言板留言悼念，以表感念之忱。警政署今（28日）表示，李昌鈺對刑事局之協助尤具深遠意義，曾多次返國協助重大刑案鑑識、專業交流及教育訓練，對提升我國鑑識量能、精進科學辦案品質及推動冷案偵辦，貢獻良多。早期刑事局籌建DNA實驗室時，李昌鈺就曾提供技術、實習及訓練支援，使DNA鑑定正式成為我國刑事司法的重要科學工具。而後，刑事警察局刑事鑑識中心2023年8月16日法制化，成為台灣警政鑑識工作一項重要里程碑。此外，李昌鈺在1998年警察機械修理廠爆炸案中，親赴現場確認殘留火藥顆粒致災之研判，並提供室內靶場安全設計與管理建議；2004年319槍擊案中，率領專家協助辦案，首創「移動式彈道重建」，並透過彈殼結構與工具痕跡比對，協助溯源製造槍彈嫌犯。另包括2013年廣大興28號事件、2015年高雄監獄挾持人質事件，均充分展現其在鑑識科學與司法實務上的深厚影響。據家屬轉達，李昌鈺生前明示遺願，不舉行公開追悼儀式，他期盼社會各界以傳承與實踐取代形式上的告別，將其畢生所倡之啟發、信念與專業精神，持續傳遞予下一代。對此，家屬已設置線上追思留言板，供各界表達哀思與敬意，「各警察機關同仁將持續秉持李博士所倡導之科學鑑識精神，精進專業職能、深化鑑識科技應用，並以更嚴謹之態度守護證據價值、維護司法正義，讓李博士所留下之典範與信念，持續在我國刑事鑑識領域發光發熱。」