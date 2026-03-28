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越南河內市25日晚間發生一起嚴重連環車禍，一名駕駛疑因疲勞駕駛，在市區道路失控衝撞，接連撞上多輛汽車與一輛機車，共造成2人受傷，現場一度交通混亂。根據當地媒體報導，事故發生於當晚11點40分左右，地點位於河內市安和坊忠敬街。一名39歲男子駕駛汽車行經路口時，先撞上前方車輛，但未停車查看，反而持續往前行駛。車輛隨後失控衝入對向車道，連續撞上正在等紅燈的4輛汽車與1輛機車，整起事故共波及7輛交通工具，撞擊力道相當猛烈。事故造成肇事車輛翻覆，車頭與車尾嚴重毀損，零件碎片散落現場。傷者中，機車騎士手腳骨折，另有一名車內人員受輕傷，已送醫治療。警方初步調查指出，肇事駕駛並未涉及酒駕，並供稱因長時間駕駛導致精神不濟，無法控制方向盤，最終釀成事故。詳細責任仍待進一步釐清。