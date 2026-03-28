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台中西區昨傍晚驚傳駭人情殺案，職能治療師26歲巴姓女子，遭30歲陳姓前男友殘忍刺死，經查陳男欲與巴女復合遭拒，竟攜帶兩把刀現場行凶，短刀長約10公分，長刀則長達15公分。台中地檢署昨立即由檢察官指揮偵辦，今中午相驗遺體後，預計下午將依殺人罪嫌聲押陳男。據了解，陳男家住台南並從事金融保險業，與擔任職能治療師的巴女曾交往，後來分手後陳糾纏不休，為求和巴女復合不成就心生怨恨，事先買好2把刀準備行刺。陳昨天開車北上台中，到忠明路巴女租屋處談復合不成，竟從包包掏出2把預藏的水果刀，光天下朝巴揮砍、追逐猛刺，見其被砍倒再持刀狠刺入脖子斃命。案發當下，有熱心民眾上前制止也遭砍傷。陳男行兇後逃跑約600公尺，最終開入死巷才被警方逮捕，今天上午警詢後被依殺人罪嫌移送台中地檢署時，只見他右手仍包著大塊紗布，不發一語。今日上午11時許，巴女家屬與親友10餘人前往醫院往生室，配合檢警相驗作業，現場氣氛哀戚。據了解，巴女父親為高雄某教會主任牧師，面對愛女驟逝神情憔悴，對媒體詢問未發一語，僅強忍悲痛深深鞠躬致意，隨後在工作人員引導下進入檢察官辦公室，協助釐清案情。