面對全球能源危機與燃料價格上漲壓力，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）呼籲民眾響應3月28日舉行的「地球一小時」活動，並從日常生活中培養節能習慣，強調能源使用與國家未來息息相關。
小馬可仕透過影片致詞表示，今年活動主題為「Switch on Habits for Earth」，在當前國際局勢不穩與能源成本上升的情況下，更具現實意義。他指出，這是一個提醒全民節約能源、減少燃料消耗的重要時刻。
他強調，能源使用不僅影響環境，也關係到國家長遠發展，「我們如何使用能源，將決定未來要建立怎樣的社會與環境」。
小馬可仕也呼籲民眾參與關燈1小時的行動，認為看似簡單的舉動，其實具有深遠意義。他指出，「關燈一小時」不應只是象徵性的活動，而應轉化為長期的生活習慣與行動改變。
他進一步表示，希望地球一小時的精神能從當晚開始，融入民眾日常生活，成為引導行為與決策的準則，並促進社區之間的合作，共同推動負責任且永續的能源使用。
最後，小馬可仕強調，唯有透過全民共同努力，才能為菲律賓打造更具韌性與永續的未來，讓國家的希望之光持續照亮前方。
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他強調，能源使用不僅影響環境，也關係到國家長遠發展，「我們如何使用能源，將決定未來要建立怎樣的社會與環境」。
小馬可仕也呼籲民眾參與關燈1小時的行動，認為看似簡單的舉動，其實具有深遠意義。他指出，「關燈一小時」不應只是象徵性的活動，而應轉化為長期的生活習慣與行動改變。
他進一步表示，希望地球一小時的精神能從當晚開始，融入民眾日常生活，成為引導行為與決策的準則，並促進社區之間的合作，共同推動負責任且永續的能源使用。
最後，小馬可仕強調，唯有透過全民共同努力，才能為菲律賓打造更具韌性與永續的未來，讓國家的希望之光持續照亮前方。