全聯福利中心週末優惠來了！今（28）日起有生鮮激省優惠，全聯小白菜特價10元，每人限購3包，還有「紐西蘭加拉蘋果」5粒特價65元，平均單顆只要13元，且今明（28日、29日）兩天有四款夯品買一送一，包括福樂機能蛋白凍飲、卡恰片烤海苔、海豆桑天然醬油、茶樹莊園蔬果食器洗滌液補充包。
全聯、大全聯小白菜10元！蘋果平均單顆只要13元
今起至下周一（28日至30日），3天生鮮激省優惠，全聯「小白菜」、大全聯「台灣小白菜」單包原價23元，特惠價10元，現省13元，全台門市每日共計限量9萬包，每人限購3包；全聯、大全聯「紐西蘭加拉蘋果#120」單粒原價16元，5粒特價65元，平均單粒只要13元、
大全聯限定加碼，「吳郭魚」每尾原價69元，優惠價49元，現省20元；「冷藏肉-豬肋小排切塊（大包裝）」每台斤原價285元，現在每台斤只要234元。
全聯週末買一送一！天然醬油、海苔都半價
全聯官方LINE好友今明兩天（28日、29日）共推出4款商品買一送一優惠，包括「福樂 超能蛋白機能凍」、「卡恰 片烤海苔」、「黑豆桑 天然極品醬油」、「茶樹莊園 雙效蔬果 食器洗滌液補充包」。購入以上買一送一商品，需要刷LINE折價券條碼才能享優惠，不過消費者也可出示以下圖片給櫃檯人員刷條碼即可。
愛買量販3/29抗漲日！衛生紙、生理用品百元有找
愛買量販將於明（29）日限定，凡下載且註冊完成愛買APP會員條碼結帳單筆滿2000元即可享9折電子現金折價券回饋，單筆回饋最高300元。
全台愛買門市更祭出多項「買一送一」與「買兩件更省」活動，包括OMO高效洗衣精系列買一送一每瓶99元；白蘭動力洗碗精補充包系列買一送一每包44元，妙管家洗衣球任2包119元單包60元；得意優質抽取式衛生紙一串24包只要239元；舒爽抽取式衛生紙一串10包89元；倍潔雅秒抽瞬吸抽取式廚房紙巾買一送一每串69元；舒潔濕式衛生紙家庭包2串285元單串只要143元。
靠得住瞬吸護墊買一送一每組65元；康乃馨御守棉業用系列買一送一每包50元；好自在熊抱安睡褲任4包168元，每包42元；好自在液體衛生棉任2盒169元每盒85元；高露潔抗敏感超微泡牙膏系列買一送一每支99元；潘婷洗髮露系列任2瓶349元每瓶175元。
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