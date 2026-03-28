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▲周杰倫在新歌〈女兒殿下〉曝光他和小女兒的甜蜜瘋狂相處。（圖／記者朱永強攝）

天王也會崩潰！周杰倫2026年最新專輯《太陽之子》數位銷量目前已突破250萬張，銷售額達4億6千萬台幣，十分驚人。專輯裡的一曲〈女兒殿下〉，真實還原了三寶爸的帶娃日常，從寫給大女兒、二兒子、小女兒的三首歌曲，可以看見一胎當寶養，二胎剛剛好，三胎雞飛狗跳的甜蜜崩潰演進史，從原本的「好可愛」變成「去找媽媽」，相信家裡有小孩的家庭都很能體會。周杰倫寫給大女兒的歌曲〈前世情人〉，有如浪漫童話，歌詞裡充滿了「造城堡」、「晝夜騎士」等詞彙，有一種無微不至的溫柔守護，基調夢幻且唯美。寫給二兒子的〈粉色海洋〉，則是描寫陽光、海灘的親子旅行，音樂裡有一家人出遊的溫馨幸福感，也看出二寶家庭的從容與快樂。到了寫給小女兒的〈女兒殿下〉，風格突然大變，歌詞充滿無奈吶喊：「我瘋了嗎？去找媽媽！」、「就當我上輩子欠你太多」。平常難得一見的周董日常生活，也可以從歌詞裡看見，例如他在家裡被迫穿著精靈裝接放學、車內無限循環《冰雪奇緣》，帶小孩上學發現大家怎麼都在看他，原來是他把奶瓶放在車頂上。周杰倫曾對外表示，因為小女兒黏人常打斷創作，在發專輯前夕，他必須外出躲清靜才能寫歌。歌曲甚至取樣了女兒真實的語音訊息：「拜託拜託嘛」、「我美嗎」，還有女兒說他的口頭禪「唉唷，不錯喔」的可愛口氣，同時他也使用「怒音」唱腔模擬語無倫次狀態，搭配爵士節奏，滑稽感十足，又有無與倫比的可愛。雖然〈女兒殿下〉整首歌聽起來很幽默又有吐槽感，但其實根本周董在炫娃，歌詞中寫了：「你下指令我只能夠順著毛摸」、「瘋瘋癲癲風度翩翩，在你面前只能笑臉」。可看出他對女兒的無限縱容，畢竟帶娃哪有不崩潰的，正常的父母都崩潰得心甘情願。即使是華語樂壇的天王，也只是一名出門前會被女兒耽擱到快遲到、下班後依然是個會被女兒搞瘋的平凡父親。