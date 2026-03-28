義大利近期發生一起駭人聽聞的案件，一位29歲的女模傑尼尼（Pamela Genini）去年遭前男友殺害，結果沒想到傑尼尼下葬約4個月後，本週她的棺木竟遭人破壞，犯案人將傑尼尼遺體的頭顱砍下後帶走，變態犯行震驚當地社會，讓家屬無法接受，也引起義大利當局重視，決定針對此案展開大規模調查。
根據《紐約郵報》報導，傑尼尼去年10月遭到52歲前男友松辛（Gianluca Soncin）持刀殺害，警方指控松辛不甘被分手，拿著傑尼尼住處的鑰匙進屋行兇，當時傑尼尼還傳簡訊跟友人求救，說「不知道該怎麼辦」，鄰居聽聞呼救聲後報警，但警方趕到時傑尼尼已身中24刀，倒在陽台血泊中，送醫後宣告不治。
松辛隨後也遭警方逮捕，且在被捕前還曾兩度試圖輕生未遂。目前這起謀殺案仍在審理階段，不料，案情又出現驚人發展。本週一墓地人員發現傑尼尼的棺材有異狀，無法正常關閉，而且螺絲鬆動、邊緣塗有矽膠，一檢查赫然發現傑尼尼屍體的頭顱不翼而飛，家屬得知後也非常震驚。
警方表示，初步研判約有3～4位嫌疑人參與到破壞墓地與盜竊頭顱的案件中，但警方並未進一步說明案情，也未對嫌犯的犯案動機進行解釋。由於松辛仍在獄中，因此不太可能是他犯案，但為何其他人要取走傑尼尼屍體的頭顱？根據義大利法律，褻瀆遺體及竊取遺體部位罪最重可處7年徒刑，目前全案仍在調查中，詳細始末與犯案動機有待警方後續釐清。
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警方表示，初步研判約有3～4位嫌疑人參與到破壞墓地與盜竊頭顱的案件中，但警方並未進一步說明案情，也未對嫌犯的犯案動機進行解釋。由於松辛仍在獄中，因此不太可能是他犯案，但為何其他人要取走傑尼尼屍體的頭顱？根據義大利法律，褻瀆遺體及竊取遺體部位罪最重可處7年徒刑，目前全案仍在調查中，詳細始末與犯案動機有待警方後續釐清。