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立法院審議國防特別預算條例，但多數條文未達共識，保留至黨團協商。對此，副總統蕭美琴今（28）日表示，政府透過國防特別預算所建構的，不只是砲彈或對外採購武器，而是建構本土自主的國防科技能量，政府認知到「我們需要拳頭，但也需要大腦」，需要資訊的融合，同時在國內運用科技來協作，建構全社會防衛韌性，期盼公私協力集結各界智慧，讓國家力量更加壯大。黑熊學院、烏克蘭自由民主聯盟今舉辦「2026台灣民防年會」，包括蕭美琴、內政部政務次長馬士元、外交部政務次長吳志中、黑熊學院理事長劉文、烏克蘭自由民主聯盟東亞辦公室代表Ｍariia Makarovych等人出席。蕭美琴致詞時表示，自二戰以來，尤其冷戰結束後所熟悉的國際秩序，已在2022年俄羅斯入侵烏克蘭之際出現轉變，這對台灣而言並非遙遠的地緣事件，而是帶來許多重要的教訓，包含威權主義的擴張如何挑戰既有的國際秩序以及和平環境，烏克蘭的慘痛經驗提醒大家自由得來不易，民主更需持續守護。蕭美琴指出，今年台灣適逢總統直選30週年，作為一個年輕的民主社會，制度仍有待完善之處，也面臨各種挑戰，但正是這樣的體制孕育出台灣的蓬勃發展；同時，烏克蘭的經驗及各地衝突發展也顯示捍衛民主與自由，不只是國家或軍隊的責任，更是全社會共同面對複合式威脅的課題。蕭美琴提到，這幾年來，台灣逐步提升對全社會防衛的重視，將相關工作由少數國安單位擴展至整體政府體系，並結合民間力量，朝制度化與分工化穩健推進，已獲得相當成果，然而，這是一項長期且龐大的工程，面對的挑戰與威脅持續演變，需要不斷檢視與精進，這也正是政府支持民防年會，鼓勵國人積極扮演負責任公民角色的重要原因。蕭美琴表示，台灣人愛好和平、與人為善、反對戰爭，也正因如此，更需要具備守護這片自由民主土地的實力，而這樣的實力，從來不只是口頭或網路討論，而是來自實際行動，近期立法院對國防預算的討論，與全社會防衛韌性以及以實力捍衛和平與民主自由密切相關。她強調，政府透過國防特別預算所推動的，不僅是傳統認知中的武器裝備，更涵蓋本土自主的國防科技能力。蕭美琴指出，從烏克蘭到中東等地的衝突經驗可見，無人載具與科技正逐步成為未來國土安全與防衛中的關鍵角色，國家安全與國土防衛的前線不僅在海域、空域與灘岸，更延伸至網際網路，甚至太空領域，皆需以科技加以因應，因此，在國防特別預算的規畫中，不僅著重於資訊整合與科技運用，更在於支撐全社會韌性的整體建構，環環相扣，是每一位珍惜和平、自由與民主的台灣人共同的責任。