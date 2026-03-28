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韓國外國留學生人數持續攀升，截至今年2月已達31萬4397人，首次突破31萬人大關。不過，留學生來源高度集中於中國與越南，也引發學界對結構失衡與風險的關注。根據韓聯社報導，韓國法務部出入境外國人政策本部統計，目前持D-2留學簽證、在大學等機構就讀者有23萬8905人；韓語進修生（D-4-1）為7萬5033人；外語進修生（D-4-7）則為459人。從歷年數據觀察，韓國外國留學生人數自COVID-19疫情期間仍持續成長，2020年底為15萬3361人，2021年16萬3699人，2022年增至19萬7234人。2023年突破20萬人達22萬6507人，2024年進一步增至26萬3775人，並於去年8月首度跨越30萬門檻。若以國籍分析，越南學生以11萬5131人居冠，其次為中國7萬8529人，接續為烏茲別克2萬609人、蒙古1萬8992人、尼泊爾1萬7494人，以及緬甸1萬341人。越南與中國留學生占比分別為36.6%與25.8%，合計達62.4%，占比過半。此外，截至2月28日，來自台灣的留學生人數（含D-2與D-4簽證）為1550人。韓國學界指出，過度依賴特定國家來源，將增加教育與產業風險。韓國移民政策學會會長林東鎮（音譯）表示，若留學生來源過於集中，一旦國際情勢變化，將對整體教育產業造成直接衝擊。他舉例，過去中國曾實施「限韓令」，即對高度依賴中國客源的觀光產業造成明顯影響。林東鎮強調，隨著部分留學生畢業後選擇在韓國定居，建立多元化的招生機制與來源結構，將是未來政策的重要方向。