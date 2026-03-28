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隨著國際油價持續攀升，泰國航空業也面臨成本壓力。曼谷航空宣布，自4月1日起調漲機票價格並加收燃油附加費，以因應每桶高達170至180美元的油價水準，未來若油價持續高檔，不排除進一步調整年度營運策略。曼谷航空執行長普提蓬．巴薩通奧索（Puttipong Prasarttong-Osoth）表示，國內航線票價將上調15%至20%，但仍會控制在政府核准的票價上限內。國際航線方面，例如飛往馬爾地夫的航班，目前已開始加收50至60美元的燃油附加費。為降低油價波動風險，曼谷航空已對約30%的燃油成本進行避險，價格落在每桶80至90美元之間。不過普提蓬坦言，原先年初市場情況看似樂觀，但2月底以來局勢轉變，使公司不得不重新檢視全年成長目標。他指出，燃油成本約占航空公司營運成本的16%，若高油價情況持續2至3個月，將對整體營運帶來壓力，甚至可能需要調整年度計畫。此外，若油價長期維持高檔，曼谷航空也可能重新檢討成本結構，甚至向泰國民航局申請調整票價上限。普提蓬同時身兼泰國航空協會主席，他已建議政府將燃油消費稅由每公升約5泰銖下調，以減輕業者與旅客負擔。儘管面臨成本壓力，航空需求仍保持穩定。潑水節期間的訂票情況未受到中東局勢影響，截至3月16日，今年4月至9月的預訂量較去年同期小幅成長1%，其中第二季下滑3%，第三季則成長9%。歐洲旅客市場去年平均成長11%，仍是重要動能來源。國際航空運輸協會數據也顯示，今年1月全球航空客運量成長3.8%，亞太地區成長4.4%，顯示旅遊需求持續回溫。