我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡康永聽到有人覺得分手不該當面說，難得情緒激動。（圖／翻攝自YouTube 奇葩Club）

林志玲和AKIRA結婚6年，婚姻生活甜蜜，許多粉絲樂於聽她分享感情觀，她之前登上大陸綜藝節目《奇葩說4》，聊到「分手該不該當面說」的話題，給出一番獨到見解，林志玲認為應該要當面說，「有勇氣開始，為什麼沒有勇氣結束？這是對你我的尊重。」蔡康永更是難得說重話，「談戀愛是見面談的，分手不該見面分？不覺得荒謬嗎？」引來熱烈討論。對於「分手該不該當面說」的話題，林志玲分享自己的看法，她認為應該當面說，「愛情有時候會無疾而終，但畢竟你希望它有始有終，當面會更確定，可以沉澱、放下。」林志玲更表示，愛情是很難的課題，我們很常會想，可不可以控制分手的狀況，「你控制不了，因為我們選擇心動，就會有心痛，對愛情有很高的期待值，也會有很高的失望值，你有勇氣開始這段感情，為什麼沒有勇氣結束？這是對你我的尊重。」不過她也提到，不管見不見面，都別說出傷害對方的話，否則對自己也是一種傷害，一種放不下，不只生活中要斷捨離，感情也很需要，引來全場熱烈掌聲，還有人眼眶泛淚。蔡康永也是站在應該當面說的一方，他難得說重話，「我可以接受你們說『該見面說，但做不到』，但不能說『不應該當面分』，談戀愛在一起，但分手不該見面分，不覺得荒謬嗎。」他分享當初《康熙來了》收攤時，他很痛苦地陪伴觀眾錄完最後一集，「我不知道我最後一期會哭得很醜，還要冒這個險，為什麼？12年的情誼，不該給個交代嗎？」看到蔡康永這麼掏心掏肺，激動的樣子，林志玲在一旁都忍不住紅了眼眶。蔡康永又說，以經典名劇《後宮甄嬛傳》為例，當你追到第75集時，準備迎來第76集大結局，結果突然收到簡訊「甄嬛過著幸福快樂的日子」，宣布大結局不播了。蔡康永笑嘆，「什麼意思？太欺負人了吧！如果電視節目尚且如此，兩個朝夕相處、晨昏相戀的人，到了分手的時候何必見面呢，你們怎麼有臉說出這種話來？所以我們可以接受你們說該見面分手，可是做不到，但我們難以接受你們說『不該見面』分。」神比喻讓全場佩服不已。