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民眾黨創黨主席柯文哲與現任主席黃國昌，昨（27）日凌晨帶著黨內小雞們去羊肉爐店吃宵夜，席間包含新北市板橋議員參選人林子宇、新北市議員陳世軒，以及在三重蘆洲議員參選人陳彥廷都到場；聚餐畫面曝光後，網友發現坐在最邊邊的陳彥廷表情木然，一查之下才發現其實他吃素，面對滿桌羊肉只能尷尬呆坐。柯文哲在Threads上傳圍爐影片，現場羊肉爐熱氣騰騰，大家忙著拿醬料、動筷子，還有人迫不及待喝下一口熱湯暖胃，氣氛融洽。但在鏡頭最左邊的陳彥廷，卻被捕捉到一臉尷尬、神情呆滯地看向前方，因為他根本不吃肉，只能將雙手插在腿間，表情看起來有些失神，顯得相當突兀。不少網友直呼好心疼，留言表示「他吃素啊，沒辦法吃」、「找吃素的人來羊肉爐確實是霸凌」、「全部都在動筷就只有他雙眼失神」、「好奇怪的氛圍」。事實上，陳彥廷過去在大賣場工作的經歷，曾被對手周曉芸在群組酸是「在家樂福工作十年」，沒想到竟然爆冷擊敗周曉芸而聲名大噪，民眾黨「羊肉爐聚餐」，吃素的陳彥廷再度成為話題焦點。