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國民黨前主席洪秀柱今（28）日指出，台灣何去何從？「我們還反不反共？」，更稱「九二共識」恐怕不是一中各表4個字可以回答。更說一個中國的名字若是一中各表，那不是標準答案，直言當年台灣喊反攻大陸；大陸稱解放台灣，都是為了統一中國，「中國必須統一，大陸加臺灣才是一個完整的中國」，這是一中原則。洪秀柱今出席全球眷村子弟春季聯歡大會，致詞時說要提出幾個嚴肅的問題，大家生存、楂根在台灣，但台灣未來的希望方向在哪裡？要怎麼做？如何達成理想？這要深思幾個問題，台灣何去何從？台灣跟海峽對岸中國大陸有什麼關係？有幾個問題要深思洪秀柱說，國共內戰後，國民黨政府來台，國民黨章裡面有一句話反對共產主義，幾十年來跟對岸關係錯綜複雜，起起伏伏，請眷村朋友思想，「我們還反共不反共？」這個問題以後在大庭廣眾下大聲說出來洪秀柱隨後說，九二共識反對台獨是今天朗朗上口一句話，請問大家，什麼叫九二共識，肯定很多人說就是一中各表，它是標準答案嗎？九二共識恐怕不是這麼簡單的四個字可以回答，它跟憲法有無衝突，跟憲法是否一致？必須好好思考。洪秀柱最後說，眷村從小會唱一首歌，反攻反攻反攻大陸去，當年反攻大陸的目的是什麼，統一國家、國家統一，大陸對岸一天到晚喊解放台灣，目的是什麼，統一中國，不管反攻大陸、解放台灣，兩岸各有不同口號，但有共同想法是中國必須統一，大陸加台灣才是一個完整的中國，這是一中原則。洪秀柱直言，一個中國那你的名字叫什麼，一中各表你說你的我說我的這不是正確答案，如何完整說明一個中國定義，需要兩岸共同坐下來談，一個中國定義是什麼，很簡單就是中國，中國就是臺灣加大陸，不管用什麼方式，都必須努力思考未來要走的路是什麼，如何保障台灣的安全，保障生活的安定，如何跟大陸的同胞、親人有共同目標，如何讓破碎家園團結在一起，一個中國是什麼樣的中國？這是未來的目標。