「2026台灣祭」將於4月3日至5日清明連假，於墾丁大灣遊憩區熱鬧登場，3日卡司包含盧廣仲、滅火器、周湯豪、怕胖團、南西肯恩等，超過百組表演組合。《NOWNEWS》整理三天卡司、節目表、直播平台與交通資訊等資訊一次看。
🟡「2026台灣祭」主要資訊：
日期：2026年4月3日（五）、4月4日（六）、4月5日（日）
時間：每日上午11點至晚間10點
地點：墾丁大灣遊憩區
門票：免費入場
官網：2026台灣祭臉書、2026台灣祭官網
🟡「2026台灣祭」完整卡司、節目表：
📍4月3日：
deca joins‧ROTTENGRAFFTY (JP)‧無妄合作社‧福夢FUMON‧SHOOTUP‧八十八顆芭樂籽‧宋德鶴‧babychair (MY)‧LOSTAGE (JP)‧四星球 (JP)‧林頤原 Euan‧普通隊長‧夕陽武士‧葵剛 Kuei Gang‧海岸乾杯‧青原FIDA (MO)‧男子漢樂團‧夢遊旅人‧秋山ChillSome‧白頻率 whitefrequency‧羊駝小姐‧伯爵先生‧頂加集會‧KooK 庫克‧The Broken Flowers 碎紙花‧帕崎拉 PACHILA‧鯊魚娃娃機ToyShark‧CB狗 (SG)‧慶記KTV-Roman Feat.鳥來啊MOB‧Ku da Yeast‧PIZZALI Feat. 林可綸Across‧Peatle‧潘潘潘博均PoinPan‧Juice Boy‧SamuelMie & YoungLee‧大成 DACHENG‧和同開心
📍4月4日：
周湯豪NICKTHEREAL‧怕胖團 PAPUN BAND‧固定客 Feat. 馬克SAVAGE.M‧OBSESS‧The Dinosaur's Skin 恐龍的皮‧P!SCO Feat. 海洋家族‧TRAGEDY OF MURDER (TH)‧核果人‧粗大BAND‧EVENFALL 薄暮‧Sabrina 胡旬舞‧步行者‧沈默紳士‧Slowing Oscillation 斯洛頻率‧吾橋有水 FloodingBridge‧SpecialThanks (JP)‧EGG BRAIN (JP)‧SADOG‧擊沈女孩‧おとなりアイニー (JP)‧Greasy Alley 油漬艾莉‧貓攀‧NeaR Band 你阿伯‧應聲倒地‧BELISH‧22.5‧Jairo(JP)‧Jene(JP)‧慶記KTV-Double K Feat.C.Holly‧法克遊 (FRαNKIE阿法 x 馬克SAVAGE.M)‧Yappy‧西屯純愛組‧Frankie Paris & Zunggu Zunggu (JP)‧Quanzo‧O.Dkizzya‧NEWKIDSINTOWN(KUOKUO & Denzel & Aji & TIPSY)
📍4月5日：
盧廣仲‧滅火器Fire EX.‧傻子與白痴‧南西肯恩‧M.V.M x 百合花‧溫室雜草‧Traveller旅人‧等阮返來‧EmptyORio‧眠氣Hypersomnia‧紙鳶‧閃閃閃閃‧SONNIE 桑尼‧Tickle Tickle癢癢‧胖虎punkhoo‧工口紳士‧DrunkMonk 撞克茫客‧The Salitus‧BUTTER RIOT‧烈鷹‧Hedgehog (HK)‧時不我予‧遠鄉人 The Drifter‧少年A‧DiePression‧潮州土狗‧DJ金剛‧潤少‧c8ight陳全‧LiLHAO‧G2SLS 孤兒收容所 & DJ R Pon‧Afuro George‧動漫派‧慶記KTV-YU‧慶記KTV-KOALA WU
🟡「2026台灣祭」直播平台：
▪️屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書
▪️台灣祭Taiwan Music Festival 臉書
▪️三立新聞網 YouTube
🟡「2026台灣祭」交通資訊：
📍北部民眾這樣去：
▪️搭高鐵：左營高鐵站一樓出站左側轉乘：9189，即可直達墾丁。
▪️搭台鐵：高雄火車站左前方過馬路轉乘：9188、9117，即可直達墾丁。
📍東部民眾這樣去：
▪️搭台鐵：枋寮火車站出站直走，看到7-11後過馬路，左轉行至南下候車處，轉乘：9117、9188、9189，即可直達墾丁。
📍自行開車（停車場）：
墾丁街停九停車場／墾丁大街停車場／大尖山A停車場／台灣聯通停車場-墾丁場／大灣路公有停車場
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日期：2026年4月3日（五）、4月4日（六）、4月5日（日）
時間：每日上午11點至晚間10點
地點：墾丁大灣遊憩區
門票：免費入場
官網：2026台灣祭臉書、2026台灣祭官網
📍4月3日：
deca joins‧ROTTENGRAFFTY (JP)‧無妄合作社‧福夢FUMON‧SHOOTUP‧八十八顆芭樂籽‧宋德鶴‧babychair (MY)‧LOSTAGE (JP)‧四星球 (JP)‧林頤原 Euan‧普通隊長‧夕陽武士‧葵剛 Kuei Gang‧海岸乾杯‧青原FIDA (MO)‧男子漢樂團‧夢遊旅人‧秋山ChillSome‧白頻率 whitefrequency‧羊駝小姐‧伯爵先生‧頂加集會‧KooK 庫克‧The Broken Flowers 碎紙花‧帕崎拉 PACHILA‧鯊魚娃娃機ToyShark‧CB狗 (SG)‧慶記KTV-Roman Feat.鳥來啊MOB‧Ku da Yeast‧PIZZALI Feat. 林可綸Across‧Peatle‧潘潘潘博均PoinPan‧Juice Boy‧SamuelMie & YoungLee‧大成 DACHENG‧和同開心
周湯豪NICKTHEREAL‧怕胖團 PAPUN BAND‧固定客 Feat. 馬克SAVAGE.M‧OBSESS‧The Dinosaur's Skin 恐龍的皮‧P!SCO Feat. 海洋家族‧TRAGEDY OF MURDER (TH)‧核果人‧粗大BAND‧EVENFALL 薄暮‧Sabrina 胡旬舞‧步行者‧沈默紳士‧Slowing Oscillation 斯洛頻率‧吾橋有水 FloodingBridge‧SpecialThanks (JP)‧EGG BRAIN (JP)‧SADOG‧擊沈女孩‧おとなりアイニー (JP)‧Greasy Alley 油漬艾莉‧貓攀‧NeaR Band 你阿伯‧應聲倒地‧BELISH‧22.5‧Jairo(JP)‧Jene(JP)‧慶記KTV-Double K Feat.C.Holly‧法克遊 (FRαNKIE阿法 x 馬克SAVAGE.M)‧Yappy‧西屯純愛組‧Frankie Paris & Zunggu Zunggu (JP)‧Quanzo‧O.Dkizzya‧NEWKIDSINTOWN(KUOKUO & Denzel & Aji & TIPSY)
盧廣仲‧滅火器Fire EX.‧傻子與白痴‧南西肯恩‧M.V.M x 百合花‧溫室雜草‧Traveller旅人‧等阮返來‧EmptyORio‧眠氣Hypersomnia‧紙鳶‧閃閃閃閃‧SONNIE 桑尼‧Tickle Tickle癢癢‧胖虎punkhoo‧工口紳士‧DrunkMonk 撞克茫客‧The Salitus‧BUTTER RIOT‧烈鷹‧Hedgehog (HK)‧時不我予‧遠鄉人 The Drifter‧少年A‧DiePression‧潮州土狗‧DJ金剛‧潤少‧c8ight陳全‧LiLHAO‧G2SLS 孤兒收容所 & DJ R Pon‧Afuro George‧動漫派‧慶記KTV-YU‧慶記KTV-KOALA WU
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🟡「2026台灣祭」交通資訊：
📍北部民眾這樣去：
▪️搭高鐵：左營高鐵站一樓出站左側轉乘：9189，即可直達墾丁。
▪️搭台鐵：高雄火車站左前方過馬路轉乘：9188、9117，即可直達墾丁。
📍東部民眾這樣去：
▪️搭台鐵：枋寮火車站出站直走，看到7-11後過馬路，左轉行至南下候車處，轉乘：9117、9188、9189，即可直達墾丁。
📍自行開車（停車場）：
墾丁街停九停車場／墾丁大街停車場／大尖山A停車場／台灣聯通停車場-墾丁場／大灣路公有停車場