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台北市前市長柯文哲涉京華城、政治獻金等案日前一審宣判，合併判處17年有期徒刑，民眾黨揚言329上凱道抗議，不過，路權的火速批准也引起綠營質疑。對此，民進黨立委吳思瑤今（28）日批評，為了挺貪腐，為了藍白合，蔣市府展現前所未有的魄力與高效率，「這不是特權，什麼是特權？」吳思瑤今透過社群發文說，蔣萬安給民眾黨特權，一天火速批准凱道路權申請，「蔣萬安當市長，這種高效率難得一見！」「蔣萬安當了市長，換了腦袋！」吳思瑤憶起2022年台北市長選舉，搶凱道路權狀況，她提到，當時她擔任陳時中競選總幹事，為了搶到路權，精密部署徹夜待命，但萬萬沒想到，蔣萬安路權搶輸了就翻臉，當時國民黨台北市黨部主委黃呂錦汝氣急敗壞大罵陳時中陣營「惡搞」。吳思瑤說，蔣萬安的沒風度讓人傻眼，她無奈還得出來開記者會回應，安撫蔣萬安要有運動家精神，「申請路權完全依據市府程序規定，下次請早就好了，不如蔣公子的意就認為別人是惡搞，這樣心態不健康啦！」吳思瑤提到，關於路權這件事，可以映照出蔣萬安的霸道本質，還沒當市長就無視程序，當上市長更是愛怎麼搞就怎麼搞。她感嘆，為了挺貪腐，為了藍白合，蔣市府展現前所未有的魄力與高效率，「這不是特權，什麼是特權？這不是惡搞，什麼是惡搞？」對於外界質疑，蔣萬安今受訪時也表示，察局昨天也已經很清楚對外說明，就是依照中央的法規以及司法院的解釋依法來辦理。