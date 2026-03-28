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中東局勢升溫影響全球航運安全，馬來西亞外交部指出，目前共有7艘涉及大馬能源企業的油輪滯留在荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），儘管伊朗方面已同意放行，但仍須等待合適的「安全通行窗口」，才能確保航行風險降到最低。馬來西亞外交部長莫哈末哈山（Mohamad Hasan）表示，這7艘油輪分別屬於國家石油公司、馬國際船務（MISC）、沙布拉能源（Sapura Energy）以及私人企業。相關船隻目前並非遭扣押，而是因應區域緊張局勢，暫時停留等待安全時機通行。他指出，雖然部分貨船已獲准通過，但油輪因風險較高，仍需更嚴謹評估。當地情勢仍處高度緊張，加上戰時通訊不穩，必須確保前線指揮系統掌握完整情況後，才能安排通行，以避免誤判或誤擊等風險。莫哈末哈山強調，大馬政府已透過多次外交溝通，並由總理安華與伊朗方面直接聯繫後，才取得放行共識。不過他也坦言，目前最關鍵的仍是安全問題，「我們要確保所有協調都到位，讓船隻可以安全離開」。此外，大馬外交部也提醒準備前往朝覲（Umrah）的民眾，在中東局勢尚未明朗前，若無急迫需求應審慎評估行程。儘管目前沙烏地阿拉伯空域仍維持開放，航班運作正常，但潛在風險仍然存在。莫哈末哈山也警告，衝突期間可能出現飛彈攔截或碎片墜落等情況，進而波及地面，對人員與財產安全造成威脅，因此建議民眾避免不必要的風險。