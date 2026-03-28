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▲《雪山救狐狸》成本只花180台幣，製作時間也只花費5小時。（圖／川娃醬板鴨）

近期一支名為《雪山救狐狸》的AI短影片在陸網瘋傳，「你是否在雪山上救過一隻狐狸？」成為洗版級迷因。不僅讓「醬板鴨」話題播放量突破50億次，連天后蔡依林也抵擋不住魅力，在巡演長沙站時火速跟進。而這部洗版全網的作品，幕後推手竟是年僅32歲的新媒體主管艾林俊吉，他透露首支影片製作僅耗時5小時，硬體與生成成本不到人民幣40元（約新台幣180元），卻成功創造出引發全民二創的大熱話題。現象級爆紅的幕後推手，是現年32歲的新媒體主管艾林俊吉。他透露製作首支影片的最初，其實只是為了宣傳公司的醬板鴨產品。團隊靈機一動，將傳統狐狸報恩的報恩者，惡搞反轉成被書生拿去餵狐狸的醬板鴨回來復仇。沒想到荒誕劇情意外戳中網友笑點，首集製作僅耗時5小時，成本不到人民幣40元（約新台幣180元），卻換來全網驚人的流量。艾林俊吉回憶創作初期，曾考慮過現代或未來題材，但擔心AI感過重會讓觀眾出戲。為了增加代入感，又剛好當時網上正流行「邵氏武俠」老片，於是便決定嘗試復刻該風格。測試後發現，這種老電影濾鏡不僅能掩蓋AI的生硬，視覺上更顯逼真，因此改走濃厚的復古武俠風。目前該系列不僅帶動公司帳號漲粉超過5萬，也提升了醬板鴨產品約15%的銷量，成功將AI創意轉化為真金白銀的商機，網路上已湧現超過3000條相關二創，從角色替換到道具魔改應有盡有。隨著古裝版「雪山白狐醬板鴨」系列功成身退，艾林俊吉透露團隊已著手開發全新AI短劇。新系列將時空背景拉回現代，雖然風格轉換，但核心仍與醬板鴨緊密連結，並將會結合前作的古裝元素，以不同形式穿插其中。